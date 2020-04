Recent, ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, public, că se va reveni la școală după data de 15 mai, prezentând, totodată, o serie de proiecte cu privire la acest lucru. Afirmațiile ministrului nu au rămas fără răspuns, o parte a cadrelor didactice din Giurgiu arătându-se nemulțumite de acest lucru.

Într-o postare a sa pe contul personal de facebook, prof. Mirela Delea scria:

„Incapabil să găsească soluții rezonabile, ministerul Educației aruncă responsabilitățile în spatele profesorilor, școlilor și administrațiilor locale

Fără îndoială că experiența epidemiei de Covid-19 este una inedită pentru toată lumea și, până la un punct sunt de înțeles și unele bâlbe din partea autorităților. Dar ce se întâmplă la nivel de Guvern și minister este de-a dreptul revoltător: nu există strategie, nu există un program coerent pentru învățământul online, nu știm ce se va întâmpla cu anul școlar până la urmă, cu examenele naționale, cu cele de titularizare sau grade didactice, când și dacă elevii vor reveni la clasă!

Este clar că doamna ministru Anisie este depășită de situație și că nici din partea Guvernului nu primește prea mult sprijin, el însuși fiind incapabil să se organizeze, dar lucrurile pot fi simplificate fără a crea atâtea trauma elevilor, părinților și profesorilor.

De ce nu considerăm că, așa cum pandemia a creat o situație specială pentru economie, pentru IMM-uri, etc, așa se poate crea o stare specială și în învățământ?

Nu cred că ar fi o tragedie dacă anul acesta nu s-ar mai susține examenele naționale în forma tradițională, ele putând fi înlocuite cu media anilor de școală și pe baza căreia s-ar face, la clasa a VIII-a, repartizarea computerizată la liceu, de exemplu.

Totodată, examenele de titularizare și definitivat se pot susține foarte bine și online, sub o atentă supraveghere.

Există soluții și cred că e de competența ministerului să le găsească pe cele mai bune și care se încadrează cel mai bine situației prezente.

Nu va fi nicio tragedie dacă anul acesta elevii noștri nu vor susține examenele în forma tradițională, atâta timp cât nici structura anului școlar nu a fost cea normală, iar în privința învătării online, ministerul s-a spălat pe mâini, lăsând tot greul și neajunsurile în spatele profesorilor.

În privința reluării cursurilor, consider că este o declarație hazardată în condițiile în care unitățile școlare nu pot îndeplini condițiile de securitate sanitară impuse.

Cum vom reuși să păstrăm distanțarea socială într-o clasă cu 30 de copii? Cum vor putea fi respectate aceste reguli sanitare în pauze sau la toalete?

Așa cum era de așteptat, ministerul s-a spălat pe mâini și în această situație și a lăsat pe umerii inspectoratelor școlare și administrațiilor locale sarcina achiziționării de măști și material de dezinfecție.

Dar ce fac acele primării care nu-și permit să achiziționeze mii de măști pentru a putea fi creat acel sentiment de siguranță în școală în condițiile acestei crunte epidemii?

Din acest motiv cred că, și dacă vor începe cursurile, mulți părinți vor refuza să-și trimită copiii la școală de teama infectării și au dreptate.

Așteptăm soluții, doamna ministru, nu ordine!”, a încheiat cadrul didactic al celui mai titrat liceu din Giurgiu.

(Jurnal)