Infractorii au descoperit o nouă metodă prin care pot înșela oamenii creduli sau neatenți. Seamănă cu metoda „accidentul”, iar în capcană sunt atrași mai ales tinerii.



Pentru că în mai puțin de o lună studenții ar trebui să se întoarcă la cursuri, pe Internet au început să fie postate tot mai multe anunțuri de închirieri de locuințe.

Sunt însă clienți care nu verifică toate aspectele contractuale și se grăbesc să plătească pentru a rezerva camera sau apartamentul. Unii sunt însă păcăliți, iar prejudiciul este greu, poate chiar imposibil de recuperat.

Așa a fost păcălit un student în anul IV la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Iași. Tânărul a pierdut 2.500 de lei când a vrut să închirieze un apartament care ar fi fost situat chiar lângă Curtea de Apel.

S-a bazat pe un anunț postat pe OLX. Presupusul proprietar l-a convins sa plătească chiria pe o lună la automatele SelfPay. A scos chitanțele și le-a trimis pe WhatsApp cu tot cu coduri, scrie BZI.

Tânărul nu s-a gândit nicio clipă că oricine putea să scoată banii în baza codurilor. Mai mult, nici măcar nu i-a fost indicată adresa exactă a apartamentului. Studentul s-a trezit prea târziu, iar paguba a ajuns la 2.800 lei.

„Am intrat pe un chat direct unde am vorbit cu o persoană care mi-a indicat cum sa fac plățile. Mi-a spus să mă duc la un automat SelfPay și să achit suma de 1.400 lei. Mi-a spus să plătesc și garanția de 1.400 lei. I-am spus că proprietara nu mi-a cerut această sumă. Până la urmă, am plătit și acea garanție. Mi-a cerut să-i trimit poze cu chitanțele care au un cod, pentru a putea fi scoși banii. Am primit un mail de la ei de confirmare. Mai târziu mi-am dat seama ca aceste mail-uri sunt false„, a spus tânărul.

Între timp a fost scos și anunțul de pe OLX. Clientul a depus reclamația la secția a II-a Politie, iar anchetatorii încearcă să dea de urma hoților.

Reprezentanții IPJ Iași au transmis ca un caz similar a mai fost înregistrat la începutul lunii, când o tânără a fost înșelată atunci când a vrut să închirieze un apartament tot în zona centrală.

Toată această situație seamănă cu „metoda accidentul”, folosită în general de deținuți, care au complici în libertate.