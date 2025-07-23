O nouă CASIERIE Apa Service, în cartierul Policlinică din municipiul Giurgiu

Situare: în corpul punctului termic 91 sau în capătul blocului B3 și în fața blocului T .
𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌: 𝐋𝐮𝐧𝐢 – 𝐕𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟗:𝟎𝟎 – 𝟏𝟕:𝟎𝟎.
NOUTĂȚI PRIVIND CASIERIILE APA SERVICE DIN GIURGIU
Reamintim abonaților noștri că au la dispozițe o nouă casierie, situată în cartierul Policlinica, în corpul punctului termic 91.
𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐭̦𝐢 𝐜𝐮 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆, 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐦 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐚̆ 𝐧𝐨𝐮𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐢𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐩𝐚̆𝐭𝐮𝐥 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐁𝟑, 𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐂 𝐬̦𝐢 𝐢̂𝐧 𝐟𝐚𝐭̦𝐚 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐓.
𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 : 𝐋𝐮𝐧𝐢 – 𝐕𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞𝟗:𝟎𝟎 – 𝟏𝟕:𝟎𝟎.
𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐥𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐭̦𝐢 𝐬𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐥. 𝟎𝟐𝟒𝟔 𝟐𝟏 𝟐𝟐 𝟐𝟕, 𝐭𝐚𝐬𝐭𝐚 𝟕.