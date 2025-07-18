vineri, iulie 18, 2025
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Acasă Actualitate O nouă CASIERIE Apa Service, în cartierul Policlinică din municipiul Giurgiu

O nouă CASIERIE Apa Service, în cartierul Policlinică din municipiul Giurgiu

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O nouă CASIERIE Apa Service, în cartierul Policlinică din municipiul Giurgiu

 

  • Situare: în corpul punctului termic 91 sau în capătul blocului B3 și în fața blocului T .

  • 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌: 𝐋𝐮𝐧𝐢 – 𝐕𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟗:𝟎𝟎 – 𝟏𝟕:𝟎𝟎.

           NOUTĂȚI PRIVIND CASIERIILE APA SERVICE DIN GIURGIU

  • Reamintim abonaților noștri că au la dispozițe o nouă casierie, situată în cartierul Policlinica, în corpul punctului termic 91.

  • 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐭̦𝐢 𝐜𝐮 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆, 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐦 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐚̆ 𝐧𝐨𝐮𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐢𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐩𝐚̆𝐭𝐮𝐥 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐁𝟑, 𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐂 𝐬̦𝐢 𝐢̂𝐧 𝐟𝐚𝐭̦𝐚 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐓.

  • 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 : 𝐋𝐮𝐧𝐢 – 𝐕𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞𝟗:𝟎𝟎 – 𝟏𝟕:𝟎𝟎.

  • 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐥𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐭̦𝐢 𝐬𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐥. 𝟎𝟐𝟒𝟔 𝟐𝟏 𝟐𝟐 𝟐𝟕, 𝐭𝐚𝐬𝐭𝐚 𝟕.

(P)

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