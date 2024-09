O bucățică de istorie renăscută în Giurgiu: Casa de lut a lui Știrbencea, restaurată de voluntari

Sub razele blânde ale soarelui de toamnă, într-un colț pitoresc al județului Giurgiu, o casă de lut cu o poveste aparte prinde din nou viață. Situată în satul Hulubești, comuna Călugăreni, această locuință tradițională, cunoscută drept „Casa lui Știrbencea,” este în curs de restaurare, datorită eforturilor combinate ale meșterilor pricepuți și voluntarilor pasionați. Casa, odată locuința lui Stoica Vlăjan, un țăran gospodar cunoscut sub numele de Știrbencea, a fost martoră unor vremuri tulburi. Proprietarul, stăpân al unei turme de bivoli, a fost persecutat de regimul comunist, etichetat ca chiabur și alungat din propria casă. În disperare, Știrbencea s-a adăpostit în cavourile din cimitir, iar iernile grele i-au afectat grav sănătatea. În prezent, această casă cu o poveste emoționantă este pe cale de a fi salvată. Strănepoata lui Știrbencea, actuala moștenitoare, a cerut ajutorul specialiștilor pentru a vedea dacă locuința putea fi restaurată. După o evaluare detaliată, Asociația Monumente Renăscute a decis să se implice, mobilizând o echipă de voluntari și specialiști care, timp de trei săptămâni, lucrează la restaurarea casei in situ, fără a o reloca. Proiectul este finanțat în mare parte de moștenitoare, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național și Uniunii Arhitecților din România. Restaurarea casei se face exclusiv cu materiale naturale, precum piatră, nisip, lemn, lut și var, în timp ce elementele originale, cum ar fi bârnele, prispa și vatra, sunt recondiționate pentru a păstra autenticitatea locuinței. Pe lângă lucrările de restaurare, atmosfera de la fața locului este una plină de viață și tradiție. Voluntarii, cazați chiar în casa de lut sau făcând naveta din București, participă la mese tradiționale cu produse locale și la miniconferințe despre construcția și restaurarea caselor cu materiale naturale. Proiectul „Tineri giurgiuveni pentru patrimoniu,” desfășurat în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu și Asociația Pro Democrația, își propune să schimbe percepția locuitorilor asupra patrimoniului local, iar casa lui Știrbencea va fi inclusă pe lista celor 20 de obiective de patrimoniu promovate. „Acest proiect arată cum implicarea civică poate transforma o comunitate. Restaurarea casei lui Știrbencea este un exemplu despre cum dragostea pentru tradiție și respectul pentru trecut pot merge mână în mână cu dezvoltarea comunitară,” a declarat Viviana Anghel, managerul proiectului. Restaurarea casei este planificată să fie finalizată în prima jumătate a lunii septembrie 2024, iar aceasta va deveni un important centru cultural și o mândrie pentru întreaga comunitate locală. (Jurnal)