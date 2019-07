„În urma unei discuţii pe care am avut-o în această dimineaţă cu primul ministru al Guvernului României, doamna Viorica Dăncilă, am decis să mă retrag din funcţia de ministru al Afacerilor Interne. Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al acestei instituţii”, a declarat Moga marţi, la anunţarea demisiei.

Moga a depus jurământul ca ministru de Interne în 24 iulie, având cel mai scurt mandat de ministru, de doar 6 zile.

La acel moment el a făcut declaraţii controversate legate de evenimentele din 10 august 2018 şi de modul în care jandarmii ar trebui să reacţioneze.

Demisia sa are loc înaintea şedinţei CSAT în care ar urma să fie discutat raportul MAI cu privire la modul de acţiune în cazul celor două adolescente ucise la Caracal.