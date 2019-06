Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a declarat, vineri, 7 iunie, înaintea ședinței CEx , că în PSD nu sunt tabere, dar el consideră că data congresului ar trebui stabilită peste câteva luni.

„Pentru noi este important acum să ne întoarcem la temele pe care populaţia le consideră importante”, a spus Bădălau, declarându-se convins că PSD va face o figură frumoasă la alegerile prezidenţiale.

„Pentru noi este important acum să ne întoarcem la temele pe care populaţia le consideră importante, trebuie să analizăm de ce am avut acest rezultat în urma unui program de guvernare extrem de bun şi cred că asta este mult mai important decât când o să facem congres”, a mai declarat Bădălău.

Președintele PSD Giurgiu afirmă că va susţine varianta unui congres organizat „într-o lună-două” pentru a stabili programul de campanie al prezidenţiabilul şi numele acestuia.

„Consider că este mult mai important să ne întoarcem la agenda cetăţeanului”, a afirmat Bădălău.

Întrebat dacă Viorica Dăncilă reuşeşte să unească taberele din PSD, Bădălău a spus: „De ce consideraţi că sunt tabere în PSD? În PSD nu sunt tabere, este un partid puternic, un partid consolidat, aproape de cetăţean şi sunt convins că va face o figură frumoasă la alegerile prezidenţiale”.

Întrebat dacă va susține în continuare menținerea Vioricăi Dăncilă ca premier, ministrul Niculae Bădălău a spus: ”Bineînțeles că o voi susține…!

Bădălău a continuat: „PSD este un partid care o consider că românii îl iubesc, îl respectă. Am avut un program şi avem un program de guvernare foarte bun, ideea este să vedem unde am greşit, pentru că undeva am greşit, poporul are întotdeauna dreptate”.

Ministrul Bădălău a menționat că nu vizează nicio funcţie în partid la viitorul congres. Întrebat ce părere are despre pactul propus de preşedintele Klaus Iohannis, a spus: ”Cred că este momentul ca în România să nu mai există războaie între instituţii şi România are nevoie de linişte ca să putem să construim”.

(Jurnal)