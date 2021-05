Potrivit unui articol apărut pe site-ul www.capital.ro, milioane de români riscă să stea în frig la iarnă, potrivit unui studiu privind sărăcia energetică, care ţine cont de eliminarea reducerilor pe care le oferă acum furnizorii de energie electrică, reduceri ce nu vor mai fi acordate după data de 1 iulie 2021.

Potrivit studiului realizat de Asociaţia Energia Inteligentă, după 1 iulie 2021 vor creşte preţurile gazelor naturale, energiei electrice, energie termice şi lemnelor de foc. Inflaţia declanșată de aceste creşteri, la care se adaugă creşterea cursului valutar, dar mai ales faptul că ajutoarele prevăzute în Legea Consumatorului Vulnerabil nu vor fi acordate decât pentru iarna 2022/2023, va aduce cel puţin 4 milioane de români în zona sărăciei energetice pentru cel puţin una din formele de energie folosite, potrivit unui comunicat.

Analiza Asociaţiei Energia Inteligentă, realizată pe baza prognozelor proprii de preț realizate în baza datelor de pe platformele BRM, OPCOM, CEGH etc., ne arată pentru următorul an următoarele: creştere a preţului gazelor la consumatorul final, cu toate taxele incluse, cu cca. 20%; creştere a preţului energiei electrice la consumatorul final, cu toate taxele incluse, cu cca. 10%; creştere a preţului energiei termice, în situaţia eliminării subvenţiilor din acest an, de minim 50%; creştere a preţului lemnelor de foc cu cca. 10%.

“În ultimele 3 luni analizele noastre arătau tendinţe crescătoare ale preţurilor la diferitele forme de energie, dar ultima analiză a depăşit cele mai pesimiste scenarii. Aceste evoluţii se datorează politicilor în domeniul energiei mai vechi şi mai noi. Ceea ce vedem este oglinda acţiunilor noastre în domeniul energiei. Lipsa unei Legi a diminuării Sărăciei Energetice şi a ajutorării Clientului Vulnerabil, v-a crea dificultăţi majore pentru milioane de români în anul următor”, a declarat președintele AEI, Dumitru Chisăliţă.

Asociaţia le recomandă consumatorilor de gaze şi electricitate să-şi aleagă oferte de pe comparatorul de preţ care se gaseşte pe site-ul ANRE, care încă sunt rezonabile.

Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) reuneşte profesionişti din domeniul gazelor naturale, hidrogenului, energiei electrice şi eficienţei energetice. Membrii săi militează pentru un preţ corect al gazelor şi pentru creşterea transparenţei în piaţa de energie din România.

(Jurnal)