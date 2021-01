Acum câteva zile în media on line apărea o postare a medicului Virgil Musta care nu numai că descria fazele bolii Covid -19, ci oferea și sfaturi pentru tratarea fiecărei etape de evoluție, în parte. Pentru a înțelege mai bine boala și a știi ce trebuie să faceți din momentul în care ați contactat-o, vă oferim materialul postat de medic, în rândurile de mai jos…

Înțelege fazele bolii COVID-19 și vei ști cum să acționezi la timp!

Dragi membri City Doctors,

Postez aceste rânduri pentru a vă ajuta și mai mult să preveniti evoluția spre forme critice, în cazul infecției cu SARS-CoV-2.

Aceste recomandări vin ca urmare a observațiilor pe care le-am putut face în ultima perioada la pacienții Covid-19 internați la spitalul Victor Babeș din Timișoara, din care a rezultat faptul ca cca. 80% dintre cei care din pacate au decedat au venit tarziu la spital, iar eu am convingerea ca o mare parte dintre ei, puteau fi salvați dacă veneau mai devreme.

Ca sa întelegeti cât mai ușor ce stim până acum legat de fazele de evoluție a bolii, o să le explic în textul de mai jos…

Recomand sa copiati undeva expicatiile de mai jos, sa le aveti la nevoie si sa le trimiteti si altor persoane despre care stiti că au fost depistate pozitiv.

Dacă știi cum evolueaza boala si ce trebuie făcut, ești mult mai liniștit, inclusiv mental!

Perioada de incubatie

* din momentul contactarii virusului, acesta ajunge la nivelul nasului si gâtului si urmează o perioadă medie de 5-7 zile (dar poate ajunge si până la 14 zile) în care virusul se multiplică. Se numește perioada de incubatie. Pacientul nu prezinta simptome, dar după câteva zile de la contactul cu persoana care i-a transmis virusul poate deveni contagios, chiar înaintea apariției primelor simptome.

Faza I

* dupa perioada de incubatie urmeaza primul stadiu propriu-zis al bolii, când începe conflictul dintre virus si mecanismele de apărare ale organismului. Acest conflict produce inițial modificări minime inflamatorii în organism, ce duc la apariția primelor simptome, ce se pot întinde pe o durată de cca 5-7 zile de la apariția lor.

Cum poate fi recunoscut acest prim stadiu

* apar simptome precum: febra sau subfebrilități, frisoane, furnicături, durere în gât, durere de cap, de mușchi, uneori dureri toracice, pierderea gustului și mirosului, oboseală, lipsa de poftă de mâncare sau altele. Poate apărea unul sau mai multe dintre semnele de mai sus. Aceste simptome nu sunt totuși foarte intense în acest stadiu si durează doar câteva zile, apoi se diminuează sau chiar dispar. Pacienții respiră bine, saturația de O2 este peste 98% (dacă nu există o boală cronică din cauza căreia saturația era scăzută si înaintea simptomelor) și starea generală nu este foarte influențată, putând desfășura activități obișnuite;

* în cazul în care, cantitatea de virus ce intra în organism nu este foarte mare, iar imunitatea organismului este bună (competentă), atunci virusul este neutralizat si boala se opreste în acest stadiu.

În cazul în care cantitatea de virus este mare, iar imunitatea este totusi bună, boala se prelungește pentru că sistemul imunitar luptă cu boala, iar în urma conflictului dintre virus si imunitate apare o reacție inflamatorie mai intensă, posibil si tulburări de coagulare.

Cum se recunoaste aceasta situatie

* pacientii aflati în această situatie prezintă simptome mai intense sau prelungite, poate apărea si o ușoară scădere a saturației, dar peste 93%, dar în final, sistemul imunitar, cu un ușor sprijin medicamentos (dar numai recomandat de medic) reușește să blocheze evoluția bolii spre forme severe. De aceea, este important ca medicul de familie să te monitorizeze zilnic, pentru a acorda la timp sprijinul necesar stopării evoluției bolii!!!

Cel mai bine este ca boala să fie descoperită în această primă fază, deoarece, chiar dacă va exista o cantitate mai mare de virus, medicamentele antivirale (prescrise numai de către medic) acordate la timp , ajută organismul sa învingă virusul în acest stadiu.

Totodata, daca stim că simptomele de mai sus sunt cauzate de infectia cu SARS-CoV-2, suntem mai precauți la semnele posibile de severitate pe care le veți vedea mai jos si putem actiona mai rapid, motiv pentru care este recomandată testarea PCR la primele suspiciuni întemeiate.

Uneori, faza I nu este percepută de pacienti, din cauza unei simptomatologii minore, iar pacienții pot constientiza boala direct în faza II, aspect ce poate încurca evaluarea clinică a pacientului. De aceea, este important să ne analizăm bine, pe baza acestor explicații, pentru a evalua corect situația.

Până acum, la aproximativ 60% dintre bolnavi, cei care se încadrează la forme asimptomatice și ușoare, boala s-a oprit în această primă fază.

Faza II

* în cca. 20% din cazuri, în special datorită unei încărcături mari de virus și a unei imunități incompetente, (se pare că acest lucru este determinat și genetic), boala evoluează și trece în faza 2, când organismul, pentru a se apăra, declansează modificări inflamatorii și de coagulare, care pot începe să distrugă chiar propriul organism. Se declansează niște reacții în cascadă, care sunt foarte greu de oprit. În acest moment, prezența la spital pentru evaluare și intervenția medicală este esențiala!!! si trebuie să fie rapidă, pentru ca boala să nu avanseze spre faza III;

* începând cu faza II, virusul depașește practic prima linie de apărare de la nivelul nasului și faringelui și trece în sânge, ajungând în alte organe, mai frecvent în plămâni, dar si în sistemul nervos, inimă, ficat, rinichi, pancreas, intestin, declansând afectarea acestor organe.

Cum se recunoaste acest stadiu

Apare în zilele 7-10 de la aparitia primelor simptome și poate fi identificat prin:

– simptome precum febra mare prelungită, care durează peste 7 zile sau reapariția febrei după ce o perioadă dispăruse, tuse seacă obositoare, dureri toracice, oboseală foarte mare, eventual dureri musculare intense ca la gripă și în special senzatia de lipsă de aer, care poate fi monitorizată prin determinarea saturației de oxigen, cu un pulsoximetru. În această etapă saturația de O2 poate scădea până la 90%.

– analize specifice de laborator, care arată intensitatea sindromuui inflamator si a modificărilor de coagulare;

– radiologie, care arată gradul de afectare pulmonară. În formele medii, până la 50% din plămâni sunt afectași.

În prima perioadă a acestei faze, când simptomele nu sunt agravate si sunt sub control, iar saturatia este peste 93% putem ramane la domiciliu pentru a fi monitorizati si tratati de medicul de familie, dar numai dupa ce am fost totusi la spital pentru evaluare.

Din momentul în care simptomele sub forma descrisă mai sus, sunt intense si persistă sub medicația primită sau chiar se intensifică, este esential să mergem din nou la spital pentru evaluare si posibil internare!!! Orice moment pierdut poate duce la modificări atât de importante în organism încât evoluția negativă să nu mai poată fi pur și simplu oprită!

Faza III

* este stadiul în care inflamația este importantă (crește în intensitate ) , apar tulburari de coagulare, cascadele patogenice declanșate sunt foarte greu de oprit din cauza inerției lor, iar distrucția de la nivelul plămânilor si a altor organe este importantă, conducând spre forme severe de boală (cca. 10-15 % din cazuri până acum) sau spre forme critice (cca. 5-10% din cazuri pân acum);

* formele critice de boala necesita interventie în sectia de terapie intensivă;

* în organism poate apărea o hiper-reacție imună ce produce o furtună de citokine, cu distrucție rapidă si severă a aproape tuturor organelor. La nivelul plâmânilor nu se mai pot face schimburile de gaze, iar oxigenul nu mai ajunge la celulele din diferite organe, acestea mor, afectând organul respectiv. Se instalează insuficiența multipl de organ sau apar complicații ca infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, tromboze, hemoragii masive sau alte complicatii majore, care duc la decesul pacientului.

Cum se recunoaste acest stadiu

* pacientul are un istoric de boală de peste 14 zile de la primele simptome;

* starea generală se înrăutățește brusc, saturația de oxigen SaO2 scade sub 90%, astenia este marcantă, tusea poate fi intensă, pacientii nu mai pot desfășura nicio activitate, uneori prezintă si tulburări neurologice, somnolență, stare confuzională etc;

* biologic, apare o inflamație masiva, tulburări de coagulare, creșterea citokinelor si a lactatului care indică oxigenare insuficientă la nivelul celulelor din organism;

* pulmonar, afectarea cuprinde peste 50% din suprafața plamânilor;

Din pacate, în ultimul timp, tot mai multi pacienti se prezintă la spital în aceste forme avansate de boală, din diferite motive (fie că nu doresc să se interneze din principiu, fie că se consideră rezistenti si că pot depăși singuri boala, fie că ei consideră că nu au factori de risc, fie că nu identifică semnele de boală etc), fapt ce m-a determinat de fapt să vă prezint acest material!

LA CE NE AJUTA SĂ ÎNȚELEGEM FAZELE DE EVOLUȚIE A COVID-19

Toate cele de mai sus sunt menite a vă ajuta să stiti exact ce sa faceti, în functie de identificarea corectă a stadiului bolii, astfel încât sa puteti interveni la timp, pentru a nu evolua rapid spre forme severe sau critice.

CE RECOMAND SA FACETI

1. În primul rând, daca aveti oricare dintre simptomele prezentate mai sus, testul PCR va ajuta sa identificati corect si la timp stadiul bolii si actiunile specifice;

2. Daca testul este pozitiv, luați imediat legătura cu medicul de familie, explicați-i cât mai exact istoricul si simptomele prezente, el vă va îndruma pe mai departe. Dacă nu consideră că e cazul să vă spună să mergeți la spital (conform celor prezentate de dvs.) și va recomandă tratamentul pentru acasă, mențineti oricum legatura permanenta cu medicul de familie si mentionati imediat orice schimbare în evoluția simptomelor;

3. Dacă apar simptomele explicate mai sus pentru faza II (sau mai grav, pentru faza III), pe langa anuntarea medicului de familie, trebuie sa sunati la 112, pentru deplasare obligatorie si rapidă la spital pentru evaluare. Aici se măsoara saturația de oxigen, se recolteaza analize specifice si se face radiologie, iar în functie de rezultate (care vor indica exact gradul de severitate) si de locurile disponibile, se hotărăște dacă se recomandă internarea imediată sau tratamentul la domiciliu sub supravegherea medicului de familie.

Daca vi se recomandă internarea, ar fi bine să nu refuzați (se recomandă atunci când se consideră că în spital se poate gestiona mai bine forma dvs. de boală), pentru ca de cele mai multe ori, pacientii care au refuzat internarea au revenit cu o formă mult mai gravă, în unele cazuri nemaiputându-se face nimic pentru a-i salva.

4. Anuntati si alte persoane despre care stiti că au covid-19 în legătura cu modul în care să actioneze corect si la timp, trimițându-le aceste explicatii. Le puteti salva viața!

5. Aveti încredere in personalul medical, în medicii specialisti, în cercetători, sunt oameni care îsi dedica energia si experiența pentru a ajuta concret la depășirea acestei perioade foarte grele.

Va mai spun că, in judetul Timis, pentru a-i ajuta pe medicii de familie sa gestioneze mai bine pacientii covid-19 care se trateaza acasa, am construit platforma informatica Pandemic Controller, unica in tara, care ii ajuta sa stadializeze boala în functie de rezultatele analizelor obtinute la evaluarea din spital si, totodata, face recomandări de terapie, in conformitate cu protocolul national, cu ghidul de terapie recomandat medicului de familie si cu experienta noastra de pâna acum.

Mentionez ca toate concluziile de mai sus sunt realizate pe baza observatiilor de pana acum, dar inca nu putem avea pretentia ca evolutia bolii urmeaza 100% descrierea de mai sus la toti pacientii sau ca fazele bolii se succed in timp exact la intervalele de zile prezentate.

Uneori, evolutia este foarte rapida, se precipita, iar in decurs de cateva zile, pacientul evolueaza spre stadiul sever. Acest lucru se intampla mai ales la tineri fara factori de risc, dar a caror imunitate declanseaza o furtuna de citokine, care foarte greu mai poate fi oprita.

Așadar, cele prezentate mai sus sunt informatii orientative, bazate pe cele observate de mine până acum, dar consider că pot fi foarte valoroase pentru a vă ghida modul corect de acțiune și, sper eu, pentru a salva vieți!

Va multumesc si va doresc multa sanatate!