Șeful Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea anunță că românii care merg în Grecia sau Bulgaria au șanse mai mari să ia coronavirus decât cei care își fac vacanța în țară.

Medicul Cristian Oancea, îndeamnă la precauție și est pentru petrecerea vacantei în România și nicidecum în altă parte. Iată care sunt argumentele sale:

„Din punctul meu de vedere anul acesta e bine să ne redescoperim țara, și vă spun de ce. Tu ești sănătos, cu familia sănătoasă, vă duceți cu mașina în Grecia, Bulgaria, Italia. Te duci cu familia sănătos și există riscul să vii bolnav de acolo. Încă au puține cazuri, dar aveți răbdare (n.r grecii și italienii). Îți închiriezi o vilă sau un apartament și ești tu cu familia, dar mergi la alimentara să cumperi produse, te duci la restaurant să mănânci, te duci la plajă. Riscul este mai mic la noi în țară…Industria HORECA la noi e mult mai riguroasă.

Am fost și eu în Grecia de multe ori și cunosc HORECA din Grecia, și există riscul să te întorci bolnav de acolo. Nu cred că pentru o săptămână sau două merită riscul asta, când avem o țară frumoasă și la noi… Pot să se supere (n.r. agenții de turism). Nu vreau să bucur sau să supăr pe cineva. Eu țin cu pacienții, pentru că am fost la căpătâiul lor și am văzut cu satisfacție și vindecați, dar am văzut și decedând. Nu mă interesează să supăr, eu vreau să spun realitatea și ce am văzut cu ochii mei”, a mai spus managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara în ”INTERVIURILE TIMISOAREI”, potrivit Opinia Timișoarei.ro.

