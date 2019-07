În această dimineață, executorii judecătorești au pus sechestru pe mașinile Poliției Locale Giurgiu.

Conflictul polițiștilor locali cu Primăria Giurgiu datează din martie 2017 când, printr-o hotărâre a Consiliului Local Giurgiu, 21 de poliţişti locali au fost disponibilizaţi.

Dintre cei disponibilizați, un număr de 15 persoane au acţionat în instanţă hotărârea Consiliului local, iar în data de 21 august 2017, judecătorii de la Tribunalul Giurgiu au dat câştig de cauză acestora.

În hotărârea judecătorească se spune:

” Anulează în tot Hotărârea nr.34/03.03.2017 emisă de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu precum şi efectele pe care aceasta le-a produs. Obligă pâraţii la plata sumei de 600 lei către reclamanţi şi la plata sumei de 50 lei către intervenienţii principali cu titlu de cheltuieli de judecată.”

În data de 8 iunie 2018, Curtea de Apel a anulat hotărârea consiliului local şi a dispus repunerea pe posturi a celor 15 poliţişti locali. În plus, aceştia trebuie să-şi primească toate salariile şi majorările de la data restructurării şi până în prezent.

Numai că aici apare o nouă problemă: în perioada în care polițiștii locali au rămas fără servici, s-au înscris la AJOFM, de unde au primit ajutor de șomaj. După câștigarea procesului cu Primăria, AJOFM s-a îndreptat împotriva poițiștilor locali pentru recuperarea sumelor primite ca ajutor de șomaj, considerând că, din moment ce urmează să primească salariile şi majorările de la data restructurării şi până în present, banii primiți ca ajutor de șomaj ar fi fost încasați ilegal, iar sumele cresc de la lună la lună ca urmare a penalizărilor.

Pentru că Primăria refuză să achite integral sumele datorate, câstigate în instanță, angajații Poliției Locale ar putea să se trezească că sumele datorate AJOFM sunt mai mari decât cele pe care trebuie să le primească de la Primărie. Din această cauză, în cursul zilei de joi, 25 iulie, s-a cerut instituirea unui sechestru pe bunurile Poliției Locale, în speță pe mașinile Direcției, lucru care s-a și întâmplat!

Contactat telefonic, directorul Direcției Poliției Locale, Lazăr Ciobanu, a precizat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„La acest moment, eu sunt în concediu, nu cunosc detalii cu privire la acest eventual sechestru. Așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, nu este vina mea că oamenii aceia au fost disponibilizaţi, nu este nici vina Direcției. Nu am făcut altceva decât să respect o hotărâre de Consiliu Local, așa că cei care au dat hotărârea ar trebui să răspundă. Pe de altă parte, DPL Giurgiu nu are bani, ci primește bani de la Primărie pentru salarii și alte cheltuieli. Personal, consider că executarea trebuia să fie făcută către Consiliul Local, nu la Direcția Poliției Locale. Nimeni nu m-a întrebat nimic, nici dacă m-aș putea descurca cu mai puțini oameni, nici altceva…Dar văd că se aruncă în ograda mea. Dacă, într-adevăr, s-a instituit acest sechestru, nu vom mai putea patrula pe străzi, nu vom mai putea interveni la solicitările giurgiuvenilor și…asta este! Voi vedea ce este de făcut când voi reveni din concediu!”, a încheiat directorul DPL Giurgiu, Lazăr Ciobanu.

(Jurnal)