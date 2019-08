Prezent la conferința de presă a organizației județene a PSD Giurgiu, președintele Consiliului Județean, Marian Mina, a adus în discuție o serie de investiții în infrastructura rutieră, proiecte ale căror finanțări au fost semnate în ultimele zile.

„Vă asigur că la CJ nu este vacanță, ieri (n.r. Miercuri, 31 iulie) s-a semnat un contract de finanţare şi cofinanţare în judeţul Giurgiu, este vorba de modernizarea drumului județean DJ601. Continuă modernizarea acestui drum, este în execuţie şi pe o altă axă, astfel că modernizăm drumul până la intersecţia cu DN61, care, din păcate, arată dezastruos.

Am ajuns să spunem că drumurile judeţene sunt mult mai bune decât drumurile naţionale. Despre acest drum, vă pot spune că este un contract semnat în parteneriat cu prietenii noştri bulgari, este un contract Interegio pe Axa 5, valoarea este de 2.618.000 euro, iar contribuţia noastră, a Consiliului Județean, este de 2%, ceea ce înseamnă doar 50.400 de euro. Acesta este un drum foarte important care leagă nordul judeţului de autostradă. După cum știți, nordul judeţului a crescut foarte mult, bucurestenii şi-au facut case, este normal ca şi noi să le asigurăm o infrastructură bună. Drumul acesta, ce va fi reabilitat conform standardelor, este un drum care va deservi locuitorii din Crevedia.

Cu domnul director ADR SUD Muntenia am semnat contractul pentru DJ503, marţi (n.r. 30 iulie) am fost la Ministerul Dezvoltării şi am discutat pentru DJ504 care este la fel de important, pentru a semna contractul de finanţare. DJ 504 este un drum pentru care noi suntem eligibili sută la sută şi aşteptăm să semnăm, am depăşit puţin suma alocată dar sper să găsesc şi voi găsi înţelegere la minister ca să putem semna contractul, deoarece domnul ministru Ghinciu este un om care cunoaşte problemele şi sigur mă va ajuta să semnăm contractul.

CJ se axează foarte mult pe fonduri europene ceea ce eu cred că este un lucru foarte bun, dezvoltarea judeţului trebuie să se facă şi pe fonduri europene, avem destule fonduri şi de la guvern, acum semnăm contracte de finanţare şi pe fonduri europene, suntem în etapa de precontractare cu ambulatoriul Spitalului, un proiect mare și foarte important: se va reface o expertiză tehnică, vrem, pentru corpurile C1 şi C2 încă un etaj şi ne permite structura să mai facem încă un etaj, avem termen 30 de zile să refacem acea soluţie tehnică, iar Compania Naţională de Investiţii să urce pe SEAP execuţia”, a mai precizat Marian Mina.

(JGR)