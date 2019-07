Așa cum procedează de câteva săptămâni, liderul organizației municipale a PNL, și, totodată, candidatul acestei formațiuni politice pentru Primăria Municipiului Giurgiu, la alegerile din vara anului viitor, Marian Măroiu, s-a aflat, din nou, în mijlocul giurgiuvenilor de toate vârstele.

Locul întâlnirii de duminică, 28 iulie, începând cu ora 18,00, a fost zona Sanitas, mai exact locul botezat de locuitorii municipiului „Parcul Colorat”.

Acolo, zeci de copii și de adulți au avut surpriza să fie serviți, de membrii organizației municipale, cu înghețată și suc, având în vedere că temperatura aerului a fost de aproximativ 30 de grade Celsius.

„Pe o vreme minunată, cu cer senin, am venit aici, în Parcul Colorat, pentru a fi, așa cum am făcut în ultimele luni, mai ales, în mijlocul giurgiuvenilor. Pentru cei mici am pregătit un program de distracție cu Mickey Mouse și Minnie, dar și cu un clovn care îi va antrena pe copii într-o mulțime de activități. Pe de altă parte, avem pregătit și un concurs de table, la care așteptăm să vedem câți concurenți vom avea!”, ne spunea, la începutul evenimentului, Marian Măroiu.

În cele din urmă, trei sute de înghețate și tot atâtea cutii cu suc natural, dar și zeci de baloane, au ajuns în mâinile micuților care, pe melodii specifice vârstei, au dansat mai bine de două ore.

În paralel, 50 de concurenți de toate vârstele și-au încercat norocul la jocul de table, într-un veritabil campionat, în care, după două ore și jumătate de joc și zeci de partide disputate, primii patru clasați au fost recompensați de Marian Măroiu cu premii în valoare de 400, 300, 200 respectiv 100 de lei.

Cei patru „norocoși” în ale tablelor sunt: Gheorghe Glăvan (locul I), Marin Moga (locul II), Mugurel Ionuț Vrabie (locul III) și Gheorghe Stănică (locul IV).