Cu puține minute în urmă, președintele Klaus Iohannis a dat o declarație de presă, la finalul consultărilor avute cu partidele și grupările politice din Parlament, pentru desemnarea unui nou premier, după renunțarea, de către Florin Cîțu, la această funcție.

„Având în vedere situația specială în care ne aflăm, am făcut aceste consultări sub forma unei teleconferințe. Am discutat cu toți cei invitați, și vă pot spune câteva dintre concluzii: toate discuțiile au fost constructive; toate abordările au fost mature și de consistență; toți au înțeles că suntem într-o situație de criză, în care nu este loc de răfuieli politice, ci de găsirea unor soluții.

Am primit o singură propunere pentru desemnare: Ludovic Orban, cel care, indiferent că a avut guvern cu puteri depline sau interimar, a lucrat bine, a gestionat situația foarte bine, astfel că este posibil ca mâine (n.r. sâmbătă, 14 martie) să avem și votul de investitură în Parlament”, a mai spus președintele Iohannis.

(Jurnal)