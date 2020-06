După șase ani de absență de pe scena politică, avocatul Emil Vucă a anunțat, în conferința de presă a social-democraților, de joi, 25 iunie, că a luat hotărârea revenirii în PSD.

„Am ajuns la concluzia că este timpul și este vremea potrivită să mă realătur echipei PSD, din care am mai făcut parte, și de care am stat deoparte din motive personale. PSD este singurul partid din care am făcut parte, este singurul din care fac parte și pe viitor am să îmi țin obiceiul. Mă alătur echipei în ideea de muncă în echipă, conștient că sunt momente grele, că sunt momente pe care trebuie să le depășim, să găsim împreună soluții legale pentru tot ceea ce urmează, atât pentru alegerile locale, cât și pentru cele parlamentare.

Am încredere că foștii colegi pe care astăzi i-am regăsit, dar și cei pe care astăzi i-am găsit veniți între timp, sunt animați de același spirit ca și mine, și că vom pune toți umărul la treabă. Restul vorbelor mai puțin contează, importantă este acțiunea. Nu am venit să vânez funcții sau posturi, ci pentru că am considerat că e timpul să pun osul la treabă pentru că aici mă regăsesc.”, declara Emil Vucă.

La rândul său, președintele executiv al organizației județene a PSD, Marian Mina, preciza, cu această ocazie:

„Îi urez bun revenit în echipa PSD domnului avocat Emil Vucă, este un prieten al nostru și un pesedist de seamă. Este un câștig pentru organizația noastră. Dânsul, împreună cu mine, va coordona campania electorală a PSD la alegerile locale. Este un plus valoare pentru echipa noastră și, cu siguranță, vom încerca să ne mai îmbogățim echipa și cu alte nume.”

(Jurnal)