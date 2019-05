Timp de aproape două ore, natura dezlănțuită a ținut județul Giurgiu sub Cod Portocaliu de vreme severă, fenomenele anunțate fiind grindina de dimensiuni medii, precipitații abundente și vijelii.

Dacă în municipiu nu au fost înregistrate foarte multe probleme, nu la fel putem spune și despre comunele din sudul județului, direct vizate – și afectate – de codul portocaliu de luni, 20 mai.

„Din fericire, efectele nu au fost foarte mari. Am avut doar câteva crengi de la copaci rupte, în rest, nu am avut nici culturi afectate de grindină – nici nu a căzut foarte multă în comuna noastră. În rest, nu am avut alte probleme!” – Florin Gheonu, primarul comunei Slobozia.

„Comuna noastră a fost ferită de efectele furtunii. Nu am avut grindină pe raza localității, nici crengi sau copaci căzuți pe străzi. Singurul impediment, ca să spun așa, a fost legat de câteva culturi culcate la pământ, dar care își vor reveni” – Marian Bălan, primarul comunei Vedea.

„Cred că noi am fost printre cele mai afectate comune din județ, ca urmare a fenomenelor meteo de luni după-amiaza. Am avut parte și de vânt puternic, și de ploaie torențială, dar cel mai grav am avut și căderi de grindină, care au afectat o suprafață destul de importantă de cultură de porumb a unei societăți agricole de pe raza comunei noastre” – Dumitru Marcu, primarul comunei Găujani.