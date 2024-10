Lista medicamentelor care te lasă fără permis de conducere, actualizată: noi reguli în vigoare din 15 octombrie 2024

Începând cu data de 15 octombrie 2024, o nouă listă de medicamente care pot duce la pierderea permisului de conducere intră în vigoare. Ministerul Sănătății a actualizat lista medicamentelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope, conform Ordinului nr. 4965 din 4 octombrie 2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 1032. Printre medicamentele incluse pe această listă se numără analgezice puternice, sedative și antidepresive, precum Fentanil, Ketamină, Morfină, Xanax și Tramadol, medicamente care afectează semnificativ capacitatea de a conduce vehicule. Conform noilor reglementări, persoanele care sunt sub tratament cu aceste medicamente își pot pierde dreptul de a conduce, dat fiind efectul lor asupra reflexelor și capacității de concentrare. Lista cuprinde atât denumiri comerciale bine cunoscute, cum ar fi Diazepam, Xanax, Rivotril, cât și alte medicamente mai puțin cunoscute, dar cu efecte similare asupra sistemului nervos central. Această măsură este menită să reducă riscul de accidente cauzate de conducerea sub influența acestor substanțe și să îmbunătățească siguranța rutieră. Toți pacienții aflați sub tratament cu aceste medicamente sunt sfătuiți să consulte medicul pentru a găsi soluții alternative sau să evite conducerea pe durata tratamentului. Aceasta este o schimbare majoră pentru pacienții care utilizează medicamente cu efecte psihotrope și stupefiante, fiind important ca aceștia să fie conștienți de riscurile legale și de siguranță pe care le presupune utilizarea acestor substanțe atunci când se află la volan. (Jurnal)