„Astăzi am făcut un joc consistent, am ratat şanse importante, am arătat bine din toate punctele de vedere. Sunt foarte mulţi jucători noi care trebuie integraţi. E o victorie importantă pentru că aveam mare nevoie de moral. Jucăm cu FCSB în 10 zile şi e un meci important pentru noi. Vom arăta mult mai bine decât am arătat azi”, a declarat Alexa, la DigiSport.