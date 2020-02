Vestea tristă a fost dată chiar de fiul actorului, Michael Douglas.

„Cu tristețe imensă, frații mei și cu mine anunțăm că Kirk Douglas ne-a părăsit astăzi la vârsta de 103 ani. Pentru întreaga lume a fost o legendă, un actor din epoca de aur a filmelor, care a trăit bine în anii săi de aur, un filantrop care era dedicat dreptății și cauzelor în care credea, a ridicat un standard pentru noi toți la care să aspirăm” – a scris Michael în scurtul necrolog oferit publicului.

Cariera în cinematografie a lui Kirk Douglas a început în anul 1946. Era cunoscut pentru roluri din filme precum: „Tough Guys”, „Spartacus” sau „Saturn 3”.

Timp de 64 de ani, Douglas a apărut în peste 90 de filme. El a devenit o vedetă internațională datorită rolului său de boxer fără scrupule în filmul Campion (1949), rol care i-a adus prima sa nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

Au urmat alte două nominalizări pentru rolurile din „The Bad and the Beautiful”, din 1952, și „Lust fot Life”, din 1956.

A luat însă premiul Oscar abia în 1996 pentru întreaga sa carieră.

De precizat faptul că Cerul a fost protector cu actorul, Kirk Douglas supraviețuind unui accident de elicopter în 1991, în care au murit ceilalți doi pasageri.

(Jurnal)