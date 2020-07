Rapperul Kanye West a anunțat pe Twitter, cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite, că va candida la alegerile prezidențiale americane din 2020, relatează The Guardian.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020

Kanye West, un susținător vocal al președintelui Donald Trump, a hotărât să îi devină rival în alegerile prezidențiale din 2020: „Trebuie să înfăptuim acum promisiunea Americii prin încrederea în Dumnezeu, unificarea viziunii noastre și construirea viitorului. Candidez pentru funcția de președinte al Statelor Unite”.

Postarea, acompaniată de steagul SUA, vine cu doar patru luni înainte de deschiderea secțiilor de vot. Alegerile vor avea loc pe 3 noiembrie și nu este clar dacă West și-a înregistrat și candidatura pentru a apărea pe buletinele de vot.

West a primit imediat susținerea excentricului miliardar Elon Musk, care i-a transmis tot pe Twitter: „Ai întregul meu sprijin!”. West a mai spus, în trecut, că își dorește să candideze la această funcție.