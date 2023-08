Jurnalistul Dan Diaconescu, trimis în judecată pentru „act sexual cu un minor și folosirea prostituției infantile”!

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, procurorul de caz a dispus trimiterea in judecata a inculpatului Dan Diaconescu, cercetat sub control judiciar, „pentru savarsirea in stare de recidiva postexecutorie a infractiunii de act sexual cu un minor in forma continuata (2 acte materiale), (…), a infractiunii de act sexual cu un minor in forma continuata (2 acte materiale), (…) , a infractiunii de folosire a prostitutiei infantile in forma continuata (2 acte materiale), (…) si a infractiunii de folosire a prostitutiei infantile in forma continuata (2 acte materiale.

Conform procurorilor în sarcina inculpatului s-a retinut că, în jurul datelor de 19 și 22 noiembrie 2020, a întretinut raporturi sexuale și acte sexuale orale consimțite cu persoana vătămată T. A., cunoscând că aceasta avea la acel moment vârsta de 15 ani și 4 luni, contra sumei de 300 de lei, în timp ce se aflau în camera unui hotel situat în municipiul București.