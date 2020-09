Un incident neplăcut s-a petrecut marți, 22 septembrie, după amiaza, în plin centrul municipiului Giurgiu, victimă fiind un jurnalist local.

Pentru că a avut îndrăzneala să îi atragă atenția unui vecin de palier, asupra unui geam de pe casa scării, lăsat deschis cu intenție, un jurnalist local a fost, pur și simplu, zdrobit în pumni și picioare.

Așa cum am aflat ulterior, agresorul este funcționar public, angajat al Trezoreriei Giurgiu. P.C. Constantin, după cum ne spunea victima agresiunii, este autorul mai multor scandaluri, menite a-i intimida pe eventualii săi contestatari.

Așa cum am aflat de la vecinii de bloc, cu circa trei ani în urmă, acest individ ar fi făcut un tărăboi monstru în incinta asociației de proprietari de care aparține, fiind necesară intervenția unui echipaj de poliție care, la vremea respectivă, l-ar fi amendat pe funcționarul ANAF, pentru tulburarea liniștii publice.

De asemenea, același P. C. Constantin este acuzat, de această dată de către mai mulți vecini de bloc, de faptul că depozitează la ultimul nivel al scării, pe culoarul de acces către uscătorie și în imediata apropiere a casei liftului, tot felul de obiecte, ce au devenit, în timp, un real focar de infecție. Mai mult, personajul recalcitrant își lasă, cu orele, sacii de gunoi menajer lângă ușa de acces în apartamentul de la etajul 7. Și tot la etajul 7 al blocului ține, permanent, deschis geamul de la care s-a pornit discuția de marți, pe acolo având, astfel, acces păsările (în special porumbei) care lasă în urma lor o mizerie de neînchipuit însoțită de un miros pestilențial greu de suportat.

Revenind la evenimentele de marți, iată cum ni le povestește victima:

„M-am întors de la serviciu, și, în fața blocului, m-am întâlnit cu vecinul meu, căruia i-am atras atenția să nu mai lase geamul deschis pe casa scării, pentru că, în primul rând, se produce curent, și în al doilea rând intră porumbeii care lasă în urmă numai mizerie. Nu știu din ce cauză, vecinul, nervos, m-a înjurat, după care, fără niciun avertisment, nimic, m-a lovit cu piciorul și cu pumnii. Am încercat să mă apăr, dar ploaia de lovituri din partea lui a continuat. Am sunat la Poliție, într-un moment în care și-a dat seama că o cameră de supraveghere (culmea, montată de el!) înregistrase toată scena violentă. În timp ce vorbeam cu polițiștii, pentru a le indica exact locul în care să vină, am mai primit o lovitură de picior…Ca să fiu sigur că nu va pleca de la fața locului, am reușit să pun mâna pe borseta cu care, inițial, m-a lovit el în zona capului, și pe care a scăpat-o pe jos…Culmea este că, la sosirea echipajului, susținea sus și tare că i-aș fi furat borseta! Dar eu nu plecasem de acolo, chiar nu m-am mișcat din loc!”, ne-a declarat colegul de breaslă, agresat de angajatul ANAF-ului.

Așteptăm acum certificatul IML Giurgiu, privind gravitatea rănilor produse victimei de către agresor, rezultatele anchetei organelor de poliție și punctul de vedere al reprezentanților ANAF față de comportamentul golănesc al salariatului acestei instituții, deși evenimentul s-a produs în afara orelor de program, cu speranța că funcționarii publici vor înțelege că au obligația de avea în permanență o anumită conduită, nicidecum să se se comporte ca pe maidan, ”caftind” pe oricine se împotrivește atitudinii lor antisociale , în postura acestora de locatari de bloc.

Precizăm că în urma acestui incident și respectiv a concediului medical acordat jurnalistului, publicația la care acesta lucrează își vede grevată o mare parte din activitate.

N.R. Întrucât polițiștii chemați la fața locului au precizat, în nota de serviciu și de intervenție, că nici victima nici agresorul nu prezentau urme vizibile de violență, întrebarea retorică este dacă unul dintre ei era agresat pe stradă, sau soția unuia dintre ei primea o palmă, și nu existau „semne vizibile de violență”, cum ar fi reacționat aceștia?

N.R.2 Filmarea cu agresiunea, prezentată de publicația noastră, este doar un fragment al întregii agresiuni, filmarea urmând a fi folosită de victima agresiunii în dosarul penal deschis pe numele agresorului.

(City ZEN)