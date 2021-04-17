  Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței      cumulate la 14 zile, la data de 17.04.2021:

‰*
JUDEŢ GIURGIU 2.49
SLOBOZIA 5.25
MIHAI BRAVU 5.13
IEPUREŞTI 4.64
GREACA 4.58
TOPORU 4.38
MUNICIPIUL GIURGIU 4.36
OINACU 4.09
OGREZENI 3.86
BOLINTIN-DEAL 3.73
JOIŢA 3.61
VÂNĂTORII MICI 3.55
IZVOARELE 3.31
VALEA DRAGULUI 3.31
GOSTINU 2.99
HOTARELE 2.97
BULBUCATA 2.75
PUTINEIU 2.70
STĂNEŞTI 2.68
SCHITU 2.63
COSOBA 2.54
COMANA 2.44
SINGURENI 2.44
VEDEA 2.27
PRUNDU 2.25
STOENEŞTI 2.13
ORAŞ MIHĂILEŞTI 2.12
FRĂTEŞTI 1.96
SĂBĂRENI 1.81
GOGOŞARI 1.79
BĂNEASA 1.71
DAIA 1.61
VĂRĂŞTI 1.58
MALU 1.50
CĂLUGĂRENI 1.47
LETCA NOUĂ 1.43
RĂSUCENI 1.41
ORAŞ BOLINTIN-VALE 1.37
ULMI 1.22
GRĂDINARI 1.21
FLOREŞTI-STOENEŞTI 1.15
BUCŞANI 1.13
COLIBAŞI 0.97
GĂISENI 0.93
GĂUJANI 0.85
MÂRŞA 0.74
GHIMPAŢI 0.71
BUTURUGENI 0.49
HERĂŞTI 0.45
CREVEDIA MARE 0.42
GOSTINARI 0.41
CLEJANI 0.28
ADUNAŢII-COPĂCENI 0.16
ROATA DE JOS 0.13
ISVOARELE 0.00

 

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

 

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