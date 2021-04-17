Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 17.04.2021:
|‰*
|JUDEŢ GIURGIU
|2.49
|SLOBOZIA
|5.25
|MIHAI BRAVU
|5.13
|IEPUREŞTI
|4.64
|GREACA
|4.58
|TOPORU
|4.38
|MUNICIPIUL GIURGIU
|4.36
|OINACU
|4.09
|OGREZENI
|3.86
|BOLINTIN-DEAL
|3.73
|JOIŢA
|3.61
|VÂNĂTORII MICI
|3.55
|IZVOARELE
|3.31
|VALEA DRAGULUI
|3.31
|GOSTINU
|2.99
|HOTARELE
|2.97
|BULBUCATA
|2.75
|PUTINEIU
|2.70
|STĂNEŞTI
|2.68
|SCHITU
|2.63
|COSOBA
|2.54
|COMANA
|2.44
|SINGURENI
|2.44
|VEDEA
|2.27
|PRUNDU
|2.25
|STOENEŞTI
|2.13
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|2.12
|FRĂTEŞTI
|1.96
|SĂBĂRENI
|1.81
|GOGOŞARI
|1.79
|BĂNEASA
|1.71
|DAIA
|1.61
|VĂRĂŞTI
|1.58
|MALU
|1.50
|CĂLUGĂRENI
|1.47
|LETCA NOUĂ
|1.43
|RĂSUCENI
|1.41
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|1.37
|ULMI
|1.22
|GRĂDINARI
|1.21
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|1.15
|BUCŞANI
|1.13
|COLIBAŞI
|0.97
|GĂISENI
|0.93
|GĂUJANI
|0.85
|MÂRŞA
|0.74
|GHIMPAŢI
|0.71
|BUTURUGENI
|0.49
|HERĂŞTI
|0.45
|CREVEDIA MARE
|0.42
|GOSTINARI
|0.41
|CLEJANI
|0.28
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|0.16
|ROATA DE JOS
|0.13
|ISVOARELE
|0.00
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)