Circ total: Adriana Bahmuțeanu susține că iubitul ei, cântărețul Nikos Papadopoulos a fost săltat din casă cu mascații și dus la un centru de carantină din Techirghiol. Totul după ce acesta a fost prins în București și nu în Constanța, acolo unde trebuia să stea în izolare la domiciliu.

„Am venit din Grecia, am trecut de granița de la Giurgiu și acolo era o doamnă de la poliția de frontieră care m-a întrebat unde merg și eu am spus că merg la București să las o mașină la o adresă și apoi iau altă mașină și merg acasă la Constanța. M-au pus să semnez o hârtie, dar nu știu pentru că eu nu înțeleg limba română. Poliția din București m-a sunat și m-a întrebat unde sunt și am răspuns că sunt acasă, ei mi-au spus că nu sunt acasă și le-am spus că sunt acasă în Constanța. Mi-au făcut inclusiv analizele de coronavirus pentru că am insistat să mi le facă și azi aștept să primesc rezultatul că nu am coronavirus. Respect legea, dar scuză-mă, nu m-ai găsit pe stradă, m-ai găsit acasă. Nu sunt prost să fac asta. Dacă astăzi testul iese negativ și nu mă lasă să plec fac scandal mare. O să pun un avocat să facă reclamație către ea (n.r angajată Poliția de Frontieră) pentru că respect toate persoanele și de asemenea și legea”, a declarat Nikos Papadopoulos.

Despre ofițerul de poliție de frontieră de la Giurgiu, Adriana Bahmuțeanu, iubita lui Papadopoulos, a susținut, într-un interviu televizat, că nu ar cunoaște limba engleză, motiv pentru care nu s-ar fi putut înțelege sub nicio formă cu iubitul ei.

„S-au înțeles așa, dând din mâini, ca maimuțele”, declara aceasta în cadrul intervenției pe un post de televiziune național.

Ea mai susţine că a fost ridicat de mascați din propria casă și dus cu forța într-un centru de carantină, fără nicio explicație. Ba, mai mult, cei de la DSP i-au recomandat să-l sune pe medicul Raed Arafat.

Referitor la aceste aspecte, publicația noastră a înaintat către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu o solicitare, la care, până la ora publicării materialului, nu a venit niciun răspuns. Odată ce acesta ne va parveni, vom reveni cu publicarea lui.

(Jurnal)