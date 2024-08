ITPF Giurgiu inaugurează zborurile de supraveghere a frontierei româno-bulgare cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu a inaugurat joi, 8 august 2024, o nouă modalitate de supraveghere a frontierei comune româno-bulgare, prin intermediul zborurilor de patrulare aeriană, realizate cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Român de Interne. Evenimentul a avut loc în prezența partenerilor bulgari din cadrul Poliției de Frontieră, marcând o intensificare a cooperării bilaterale în monitorizarea graniței. „Astăzi am inaugurat zborurile pentru supravegherea frontierei, cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Român de Interne, și am avut onoarea să îl am alături pe domnul comisar Dimitar Chorbadzhiev, director al Direcției Regionale a Poliției de Frontieră din Ruse.Este o nouă modalitate de supraveghere, aceea din aer, care se adaugă metodelor noastre existente,” a declarat comisarul-șef Viorel Chiran, șeful ITPF Giurgiu, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu. ITPF Giurgiu gestionează o secțiune de frontieră de aproximativ 450 de kilometri, care se întinde de la limita județelor Dolj și Mehedinți până la municipiul Călărași. Supravegherea acestei zone se desfășoară în colaborare cu partenerii bulgari, prin activități comune care includ patrularea pe fluviul Dunărea, atât cu nave românești cât și bulgărești, precum și patrularea terestră, alternativ pe malurile celor două țări. „Supravegherea frontierei o facem prin metodele noastre polițienești, însă patrularea aeriană și misiunile comune cu Inspectoratul General de Aviație din România reprezintă un nou pas în consolidarea securității frontierei,” a subliniat Chiran. În cadrul aceleiași conferințe, comisarul Dimitar Chorbadzhiev a evidențiat importanța acestei noi metode de supraveghere: „Acum, cu ajutorul elicopterului și al observațiilor din aer, putem identifica mai eficient locurile cu risc de trecere ilegală, mai ales în contextul în care cotele apelor Dunării au scăzut.” El a adăugat că aceste măsuri de supraveghere aeriană și patrulare în zona de frontieră fac parte din strategia comună a autorităților române și bulgare de a implementa măsuri compensatorii, în contextul pregătirilor pentru aderarea la Spațiul Schengen. Potrivit comisarului-șef Viorel Chiran, în perioada următoare, la ITPF Giurgiu va fi adusă și o dronă care va fi utilizată pentru supravegherea frontierei, începând cu județul Dolj, iar acțiunile de control vor fi realizate și în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări. La finalul conferinței de presă, cei doi oficiali, comisarul-șef Viorel Chiran și comisarul Dimitar Chorbadzhiev, au sosit la eveniment cu elicopterul utilizat în misiunea de supraveghere aeriană. Sursa: Agerpres