Cu mai puțin de o lună înainte de aniversarea a 80 de ani de relații diplomatice între România și China, dintre care 15 de când țara noastră și Republica Populară Chineză au un Parteneriat Amplu de Prieteniei și Cooperare, ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a avut o întâlnire cu Excelența Sa, doamna Jiang Yu, ambasador al Republicii Populare Chineze în România, cu ocazia lansării proiectului „One Belt& One Road Comunitățile construiesc inițiativa!”

Despre întâlnirea avută luni, 23 septembrie, ministrul Bădălău a scris, pe pagina sa de socializare:

„China este acum un gigant economic, tehnologic și financiar cu o viziune clară și cu o misiune pe care și-o urmărește cu tenacitate.

România are de învățat foarte multe din lecțiile pe care China are să le predea, mai ales când vine vorba despre folosirea inteligentă a avantajului strategic generat de resurse naturale rare, când vine vorba despre politici publice în domeniul contrucțiilor sau când vine vorba despre fermitatea cu care Republica Populară Chineză își urmărește interesele economice peste tot prin lume.

Eu unul mi-aș dori să învățăm cât mai repede și cât mai bine aceste lecții, pentru a putea observa și în România intensitatea beneficiilor economice și sociale aduse de acest mod de a face politică și administrație. Pentru că este extrem de adevărat că progresele pe care le face China sunt vizibile cu ochiul liber de la un an la altul, fiind de necontestat.

Am fost onorat să vorbesc astăzi în deschiderea unui eveniment dedicat unuia dintre cele mai ambițioase proiecte economice din istoria lumii moderne. În trecut, China marca legăturile cu Europa prin celebrul Drum al Mătăsii. Acum, la mai bine de o mie de ani distanță, inițiativa One Belt and One Road dorește să reconecteze China cu Europa prin proiecte de anvergură pe teritoriul a trei continente. China își consolidează statutul la nivel global, demonstrând că este un actor responsabil și important, iar Europa are acces la investiții care se pot dovedi importante în viitor.

Eu sunt un susținător puternic al comunităților locale și de aceea chiar cred că acestea pot să construiască inițiativa One Belt and One Road, așa cum cred că ele sunt cheia pentru dezvoltarea României. De aceea, doresc succes evenimentului de astăzi, find convins că el, și multe altele care vor urma, sunt cheia care va permite descătușarea energiilor viitorului”, a încheiat Niculae Bădălău.

(Jurnal)