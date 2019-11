Cine face aceste acuzații monstruoase…

Cu doar câteva zile în urmă, postul de televiziune Antena 1 prezenta, în cadrul emisiunii „Acces direct”, prezenta cazul unei femei din comuna Călugăreni care a făcut afirmații incredibile: tatăl copiilor ei i-ar fi amenințat pe micuți cu moartea, asta după ce a băgat-o pe femeie în spital, în comă, după o bătaie soră cu moartea!

„O mamă în vârstă de 40 de ani povestește printre lacrimi chinul pe care l-ar fi îndurat acasă. Chin pe care, de când ea a fost alungată, le-ar îndura cei doi băieți ai ei, care ar fi nevoiți să încaseze lovituri cu nemiluita, fie să fugă de acasă și să doarmă pe străzi și prin podurile casei. Așa cum s-ar fi întâmplat recent, după povestea mamei copiilor, Ioana Tănască”, se afirma în debutul materialului prezentat de Antena 1.

Declarații incredibile…

„Am trei băieți, unul de 21 de ani și doi mai mici, unul de 14 și altul de 12 ani. Cel mare, a plecat de acasă de acum 5 ani, din cauza bătăilor cu clește, cu ce nimerea…Țipete, înjurături…La băutură, el nu mai ține cont de absolut nimic, nimeni nu îi stă în față, nu avem voie să ridicăm privirea de jos. Dacă ne spune ceva, trebuie să executăm. De 12 ani se poartă așa…Nu îmi este soț, ci concubin. Am stat cu el pentru copii, iar cine m-a măritat cu el, m-a dat așa…La 16 ani l-am luat pe concubin, nu aveam de gând să mă mărit, lucram la o fermă de pui. Însărcinată am rămas după trei ani și jumătate. Bunica mea care m-a crescut m-a măritat cu el. El a mai făcut și pușcărie, nu am vrut să mă mărit cu el la început…E mai mare cu 10 ani…Iar pușcărie a făcut pentru că a tăiat un băiat”, declara, în studioul Antena 1, Ioana Tănască.

La aproape 19 ani, a apărut pe lume primul copil, și până la al treilea copil, femeia spunea că fostul ei concubin s-a comportat admirabil. Dar, când fiul cel mare a crescut, comportamentul acestuia se schimbase, luându-i inclusiv suma de bani provenită din vânzarea unui imobil.

„Cei doi copii mici au rămas la el, după ce am plecat în luna martie de acasă. Am plecat într-un sat vecin, dar nu am locuit mult acolo, pentru că am aflat că cei mici au probleme la școală. Aș fi vrut să iau copiii dar nu am unde să stau. Am încercat la primărie, la Călugăreni, dar mi-a spus că nu are să îmi dea casă. La Poliție, de câte ori am mers, acum trei săptămâni, pe motiv că cel mijlociu nu a vrut să măture și să spele vasele, dimineața la ora cinci i-a băgat mâna în gât și l-a scos afară.”, mai declara Ioana Tănască.

„Aseară (n.r. luni, 11 noiembrie), pe motiv că unul dintre băieți ar fi chemat Poliția, a primit amendă, 20 de milioane, l-a gonit pe cel mijlociu și l-a amenințat că îl omoară”, mai declara femeia prezentă în studioul de televiziune.

Reacția autorităților

La scurt timp de la lansarea tuturor acuzațiilor, primarul comunei Călugăreni, Marin Voinea, a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Nu am cunoștință de acest caz, nu mi-a fost prezentat niciodată. Cât despre posibilitatea de a-i oferi o locuință, așa cum insinuau realizatorii emisiunii, Primăria Călugăreni nu are această posibilitate. Vom cerceta și vom vedea despre ce este vorba”, a conchis primarul Marin Voinea.

La rândul lor, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au precizat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Pe numele bărbatului au fost întocmite două dosare penale în care este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni, respectiv, pentru furt, distrugere, tentativa de înșelăciune și agresiune că urmare a plângerilor depuse de concubina acestuia în luna august 2019, respectiv luna aprilie 2018.

De asemenea, bărbatului i-au fost aplicate în perioada iulie 2018- iulie 2019, patru sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor legii 61/1991 (injurii, gesturi obscene, nesupravegherea fiilor minori).

Totodată, femeia a beneficiat în anul 2017 de găzduire într-un centru din Giurgiu pentru mame și copii victime ale violenței în familie, timp de câteva luni, după care a revenit la domiciliu de bunăvoie.

Postul de poliție Călugăreni a sesizat de asemenea, DGASPC în luna septembrie, că fiul minor al acestora are un comportament deviant și provine dintr-o familie destrămată, care nu oferă condiții normale de dezvoltare”, mai precizau reprezentanții IPJ Giurgiu.

De altfel, sursele noastre ne-au precizat că, la una dintre ultimele deplasări în teren ale celor de la DGASPC Giurgiu, însoțiți de echipaj de poliție, minorul în vârstă de 14 ani ar fi fugit de lângă polițiști, iar cel de 12 ani ar fi refuzat să plece de lângă tatăl său.

(Jurnal)