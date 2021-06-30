 

Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 30.06.2021:

UAT ‰*
JUDEȚ GIURGIU 0.03
GOSTINU 0.60
ULMI 0.27
CREVEDIA MARE 0.21
GHIMPAŢI 0.18
BOLINTIN-DEAL 0.16
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0.14
ORAȘ MIHĂILEȘTI 0.13
ADUNAŢII-COPĂCENI 0.00
BĂNEASA 0.00
BUCŞANI 0.00
BULBUCATA 0.00
BUTURUGENI 0.00
CĂLUGĂRENI 0.00
CLEJANI 0.00
COLIBAŞI 0.00
COMANA 0.00
COSOBA 0.00
DAIA 0.00
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0.00
FRĂTEŞTI 0.00
GĂISENI 0.00
GĂUJANI 0.00
GOGOŞARI 0.00
GOSTINARI 0.00
GRĂDINARI 0.00
GREACA 0.00
HERĂŞTI 0.00
HOTARELE 0.00
IEPUREŞTI 0.00
ISVOARELE 0.00
IZVOARELE 0.00
JOIŢA 0.00
LETCA NOUĂ 0.00
MALU 0.00
MÂRŞA 0.00
MIHAI BRAVU 0.00
MUNICIPIUL GIURGIU 0.00
OGREZENI 0.00
OINACU 0.00
PRUNDU 0.00
PUTINEIU 0.00
RĂSUCENI 0.00
ROATA DE JOS 0.00
SĂBĂRENI 0.00
SCHITU 0.00
SINGURENI 0.00
SLOBOZIA 0.00
STĂNEŞTI 0.00
STOENEŞTI 0.00
TOPORU 0.00
VALEA DRAGULUI 0.00
VÂNĂTORII MICI 0.00
VĂRĂŞTI 0.00
VEDEA 0.00

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

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