 Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 13.10.2021:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 7,08
MALU 20,08
ADUNAŢII-COPĂCENI 15,89
MIHAI BRAVU 13,49
SLOBOZIA 11,43
GOGOŞARI 10,9
JOIŢA 10,48
GRĂDINARI 9,86
CĂLUGĂRENI 9,33
STOENEŞTI 9,33
MUNICIPIUL GIURGIU 9,32
PUTINEIU 8,84
ORAŞ MIHĂILEŞTI 8,45
GOSTINU 8,42
BOLINTIN-DEAL 8,27
SĂBĂRENI 8,21
TOPORU 8,06
SINGURENI 7,82
GREACA 7,53
COMANA 6,87
GĂISENI 6,71
VALEA DRAGULUI 6,7
BUTURUGENI 6,58
IZVOARELE 6,58
COSOBA 6,53
VEDEA 6,52
CLEJANI 6,42
BULBUCATA 6,41
DAIA 6,23
CREVEDIA MARE 6,15
BĂNEASA 6,08
IEPUREŞTI 5,86
GĂUJANI 5,72
ULMI 5,58
FRĂTEŞTI 5,52
BUCŞANI 5,5
VÂNĂTORII MICI 5,37
MÂRŞA 5,22
HOTARELE 4,94
GHIMPAŢI 4,77
OGREZENI 4,55
OINACU 4,48
VĂRĂŞTI 4,4
ORAŞ BOLINTIN-VALE 4,05
SCHITU 4
FLOREŞTI-STOENEŞTI 3,92
ROATA DE JOS 3,71
GOSTINARI 3,01
COLIBAŞI 2,92
RĂSUCENI 2,4
ISVOARELE 2,14
PRUNDU 2,02
HERĂŞTI 1,85
STĂNEŞTI 1,59
LETCA NOUĂ 1,45

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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