Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 13.10.2021:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|7,08
|MALU
|20,08
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|15,89
|MIHAI BRAVU
|13,49
|SLOBOZIA
|11,43
|GOGOŞARI
|10,9
|JOIŢA
|10,48
|GRĂDINARI
|9,86
|CĂLUGĂRENI
|9,33
|STOENEŞTI
|9,33
|MUNICIPIUL GIURGIU
|9,32
|PUTINEIU
|8,84
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|8,45
|GOSTINU
|8,42
|BOLINTIN-DEAL
|8,27
|SĂBĂRENI
|8,21
|TOPORU
|8,06
|SINGURENI
|7,82
|GREACA
|7,53
|COMANA
|6,87
|GĂISENI
|6,71
|VALEA DRAGULUI
|6,7
|BUTURUGENI
|6,58
|IZVOARELE
|6,58
|COSOBA
|6,53
|VEDEA
|6,52
|CLEJANI
|6,42
|BULBUCATA
|6,41
|DAIA
|6,23
|CREVEDIA MARE
|6,15
|BĂNEASA
|6,08
|IEPUREŞTI
|5,86
|GĂUJANI
|5,72
|ULMI
|5,58
|FRĂTEŞTI
|5,52
|BUCŞANI
|5,5
|VÂNĂTORII MICI
|5,37
|MÂRŞA
|5,22
|HOTARELE
|4,94
|GHIMPAŢI
|4,77
|OGREZENI
|4,55
|OINACU
|4,48
|VĂRĂŞTI
|4,4
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|4,05
|SCHITU
|4
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|3,92
|ROATA DE JOS
|3,71
|GOSTINARI
|3,01
|COLIBAŞI
|2,92
|RĂSUCENI
|2,4
|ISVOARELE
|2,14
|PRUNDU
|2,02
|HERĂŞTI
|1,85
|STĂNEŞTI
|1,59
|LETCA NOUĂ
|1,45