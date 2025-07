În zilele toride, străzile importante ale municipiului au fost udate cu cisterna de către Societatea Giurgiu Servicii Publice! Dezinsecția se face permanent …

În fiecare zi, de dimineață, cisterna Giurgiu Servicii Publice poate fi văzută cum acționează pentru câteva ore, stropind mai multe străzi din municipiu, organizate într-un traseu, acolo unde accesul cu un astfel de utilaj este permis. Astfel străzile municipiului, au fost spălate de cisterna GSP, în zilele toride în care temperaturile la sol depășeau chiar și 50 de grade…Noaptea de luni spre marți însă a adus o mult așteptată ploaie care le-ar fi putut oferi o perioadă de răgaz salariaților GSP.

Această activitate are rol de salubrizare, dar și de reducere a disconfortului termic provocat de temperaturile ridicate. În paralel se face și activitatea de combatere a insectelor. Așa cum ne declara directorul GSP, Adrian Răcaru, în fiecare seară se face pulverizarea substanțelor biocide… „Pulverizarea se face printre blocuri , pe bălțile din împrejurimile municipiului… Avem aproape tot orașul sub control…străzi, case și blocuri… Atât manual, cu salariații noștri, cât și cu ajutorul unui utilaj care pulverizează această substanță, dotat cu un bazin de o tonă. Facem această operațiune în fiecare săptămână, cu două curse, una lunea și alta vinerea, pe traseele instituite la nivel de municipiu” – ne mai spunea directorul Răcaru. Nu putem să acoperim practic tot orașul, nici tehnic, nici uman, nici material , dar am făcut în așa fel încât mare parte din oraș să fie acoperit. Avem 3 activități pe săptămână: lunea, miercurea și vinerea…Lunea și vinerea facem câte 2 trasee, iar miercurea un traseu cu acest tun de pulverizare. În rest facem combaterea cu oamenii din dotare, în zonele cu vegetație abundentă, prin parcuri… Din nefericire trebuie să acționăm permanent căci ele, insectele, au o perioadă foarte scurtă de înmulțire, circa 15 zile, după care apare o nouă generație și foarte numeroasă… Din păcate anumite subsoluri de bloc sunt generatoare de astfel de vectori negativi. Dacă am întrerupe o perioadă de timp, pe urmă ne-ar fi foarte greu să revenim la normalitate. Noi sperăm să avem însă fonduri pentru a putea să ținem cât mai mult sub control înmulțirea acestor insecte” – a mai precizat Adrian Răcaru, directorul GSP.