În zilele de 22 și 23 iulie, restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă mai mare de 7,5 tone, pe toate drumurile din județul Giurgiu

Consiliul Județean Giurgiu Direcția de Transport Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu Către Consiliul Județean Giurgiu Ca urmare a avertizării de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie și Instituția Prefectului- Județului Giurgiu- Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, în perioada 22.07.2025- 23.07. 2025 există o avertizare de cod roșu cu posibilitatea de prelungire până la data de 25.07.2025, având în vedere această avertizare în perioada 22.07.2025- 25.07.2025, vă rugăm să aprobați in intervalul orar 12 00- 20 00, restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7, 5 tone, pe întreaga rețea rutieră de drumuri de categorie județeană din județul Giurgiu. Restricția este solicitată pentru protejarea in special a sectoarelor de drum județene pentru prevenirea deformărilor majore ireversibile, care pot apărea ca efect al desfășurării traficului greu în condiții climatice de caniculă. Solicitarea vine în baza prevederilor art. 44 alin 2 si 3 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și actualizările ulterioare. Fac excepție de la această restricție: – Transporturile de persoane – Transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală. – Vehiculele care participă la intervenții in caz de forță majoră. – Transporturile funerare. – Transporturile poștale. – Transporturile de echipamente de prim ajutor. – Transporturile pentru distribuire de carburanți. – Transporturile de mărfuri cu temperatură controlată. – Transporturi pentru tractări vehicule avariate. – Transporturile pentru distribuire de apă și hrană in zonele calamitate. – Transporturile cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării. – Transporturi apă îmbuteliată. – Transporturi produse provenite din exploatări agricole. – Transporturi militare implicate in exerciții multinaționale. – Transporturi de produse alimentare diverse(produse de panificație, și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apă minerală. De asemenea, pe perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale DJTADJCT Giurgiu, cât și utilajele închiriate de la firmele cu care Consiliul Județean Giurgiu are contracte de lucrări în derulare. Cu stimă, Director general Daniel Vasile Cârpușor