Ca la orice instituție, și la Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic (DJTADJCT) Giurgiu, la început de an se fac planuri, proiecte. Numai că, așa cum ne spunea, într-o recentă discuție, directorul acestei Direcții, ing. Marius Olteanu, planurile pentru anul acesta sunt departe de a semăna, fie și într-o oarecare măsură, cu cele ale începutului de an 2019. Motivul îl constituie, după cum spunea Marius Olteanu, bugetul aproape la jumătate față de cel al anului trecut.

„Proiectele pentru 2020 vor fi foarte, foarte slabe, având în vedere bugetul cu circa 40% mai mic față de cel de anul trecut. Prevăzusem mai multe lucrări, care, pe bugetul actual, nu pot fi realizate.

Vom merge doar pe lucrări de întreținere, pe plombe, cu marcaje mai puține, totul dimensionat pe actualul buget.

Avem proiectul în derulare pentru achiziții de utilaje, din fericire început de anul trecut, prin care trebuie să ne sosească alte două utilaje: un autogreder și o freză pentru asfalt de un metru. Pentru freză vom fi nevoiți să reluăm licitația, pentru că cel care se înscrisese s-a retras. Din câte se pare, în prima parte a anului nu vom reuși, așa cum spuneam, să realizăm mare lucru.

Așa că 2020 nu este roz deloc, poate după alegerile locale, să vedem ce se va întâmpla, la următoarea rectificare bugetară.

În comparație, 2019 a fost un an extrem de productiv, am avut și bani, am avut cu ce face lucrările propuse, nu pot spune că am avut vreun minus.

Am avut perioada de iarnă blândă până acum, să vedem ce va fi în luna februarie, pentru că, din experiențele anterioare, atunci vine iarna cu adevărat. De altfel, am văzut și o prognoză meteo care anunța schimbări de vreme pentru luna viitoare, dar nu este o problemă, suntem, așa cum vă precizam și cu alte ocazii, pregătiți cu materiale antiderapante, cu utilaje…

Va fi foarte dificil dacă vom avea parte de fenomenul de ploaie înghețată, și revin cu apelul către participanții la trafic să înțeleagă situația, și să nu pornească la drum decât dacă este, cu adevărat, o urgență”, a mai precizat directorul DJTADJCT Giurgiu, ing. Marius Olteanu.

