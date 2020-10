O asistentă de pe Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) de la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu a fost bătută de o altă asistentă, chiar în spital, într-un episod de gelozie extremă.

Totul s-ar fi întâmplat pe 15 octombrie, chiar în spital, acolo unde Rodica Luminița lucrează ca asistent medical de anestezie, pe Secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu.

Episodul violent a fost făcut public chiar de asistenta bătută, într-o postare pe Facebook care a devenit virală.

„15.10.2020, ora:11:15, Spitalul Județean de urgență Giurgiu – Stare de alertă

Sunt asistent medical de anestezie, secția A.T.I. , SJU Giurgiu. Îmi este destul de greu să povestesc asta, dar cred că este important să se afle cu ce se ocupă și de ce sunt în stare unii oameni într-o situație de pandemie, în secolul XXI: Am fost agresată cu brutalitate fizic și verbal în cabinetul renumitului medic P. L., de către colega mea as. Stoica Rodica (concubina acestuia), aducându-mi acuze neadevărate, cum că eu la ora 6:30, mă aflam în cabinetul Dr. P.L, întreținând relații intime. Fapt neadevărat, demonstrând asta prin conversația avută cu colega mea care la ora 6:40 a venit să mă ia de acasă. Stoica Rodica a venit în cabinetul asistentelor la T.I. , luându-mă de braț (ca și când ar fi avut o urgență în sala de operații), gândindu-mă că este o urgență de serviciu, m-am ridicat și am urmat-o. Ajungând în capătul holului am constatat că nu era o urgență, ea îmbrâncindu-mă în cabinetul Dr. P. pe canapea, unde am fost imobilizată aplicându-mi-se în regiunea capului și feței pumni și palme fără ca eu să ripostez. SUBLINIEZ că la acest incident a asistat fără a lua nici cea mai mică măsură Dr. P. După ce l-am implorat să o oprească și să recunoască că între noi nu a existat nimic NICIODATĂ, el rostind către concubina „HONEY NU MAI FACE GĂLĂGIE”- fiind mai mult interesat să nu ne audă cineva, în loc să oprească incidentul. Am fost eliberată, mi-am adunat puterile să ies din cabinet după ce au ieșit cei doi, strigând către Dr. P. -CĂ NU ESTE POSIBIL SĂ NU IA ATITUDINE ȘTIIND CĂ SUNT NEVINOVATĂ, răspunsul fiind „ MAI ÎNCET NU MAI ȚIPA AȘA”. După cele întâmplate, am sunat imediat la 112, făcând plângere penală, am mers la UPU pentru consult și îngrijiri medicale și la Medicina Legală, pentru constatarea leziunilor și eliberarea certificatului medico-legal. Considerați ca o problema personala poate fi rezolvata în acest fel într-o instituție publică de stat? Sper ca organele abilitate ale Poliției și Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu să ia masurile ce se impun pentru faptele comise”, scria, pe facebook, Rodica Luminița (așa cum apare pe contul de socializare).

Totodată, aceasta și-a însoțit textul cu o serie de fotografii, făcute la scurt timp după încheierea altercației.

Contactată telefonic, Mihaela Rață, managerul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Am aflat de situație, ne-am autosesizat și am demarat o anchetă internă”.

La rândul său, dr. L.P., cel implicat, conform declarațiilor femeii agresate, în acest scandal, a precizat, la momentul apelului telefonic făcut de reporterii publicației noastre, că se află în sala de operații, invitându-ne să îl căutăm „mai târziu”.

Referitor la cele relatate, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au precizat:

„La data de 15 octombrie 2020, Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizată, prin 112, de către o femeie, din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de o persoană.

În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat apelanta, o femeie, de 47 de ani, care a declarat că, în timp ce se afla la locul de muncă, în urma unor discuții în contradictoriu purtate cu o colegă, o femeie, de 41 de ani, ar fi fost lovită de aceasta cu palmele, în zona feței și a capului.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie înaintat către unitatea de parchet competentă, cu propuneri legale.”, a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”, purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu, Emanuela Sârbu.

Din stimă pentru profesionalismul medicului implicat în acest adevărat scandal, nu am dorit să îi dăm decât inițialele , urmând ca ancheta conducerii Spitalului să lămurească în ce context s-a desfășurat tot acest incident.

Până atunci comentariile făceți-le singuri…!

(Jurnal)