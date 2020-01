După ce, în apropierea finalului de an 2019, în localitatea în care agentul șef principal Mihai Bordei, ajutor de șef de post, își desfășoară activitatea, numărul infracțiunilor a crescut, iată că și începutul de an 2020 nu se dezminte. Asta deși, cu ceva timp în urmă, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu ne asigura de faptul că, peste tot pe unde a fost trimis agentul șef principal Bordei, rata infracționalității a scăzut.

Moș Gheorghe, un bătrân de aproximativ 90 de ani, din Putineiu, a fost călcat, pe 25 ianuarie, de hoți, care i-au furat câteva găini din ogradă.

„Au intrat noaptea, și eu, dacă sunt bătrân, nu prea aud…Mi-au luat găinile de aici, din șopronul ăsta în care le țineam și eu închise. Am un prăpădit de cățelandru, dar mă tem că ăștia i-or fi aruncat ceva, și el, animal fiind, a mâncat…Nu știu ce s-a întâmplat, dar asta e, am pagubă. M-am dus la domnu’ polițist de aici, din sat, a doua zi, și el mi-a dat o hârtie de-aia (n.r. – cerere de deschidere a unei anchete), dar io-s bătrân, și nu mă pricep…am mers și eu la Primărie, și i-am rugat pe băieții de acolo să mi-o scrie și mie, și după aia m-a certat doamna care e aici, la Poliție, că ce am căutat acolo, la Primărie… Când a venit domnu’ polițist, doar mi-a fotografiat buletinul, și mie, și la femeie, și atât…Credeți-mă, că de focul găinilor, m-am și îmbolnăvit, m-a luat cu salvarea de aici…Și nu e prima dată când mă calcă hoții. Am mai pățit-o și anul trecut, și în alți ani…și niciodată nu i-a prins poliția, cică îi știe sau îi bănuiește pe ăia care au furat, dar nimic…Ce să prindă…Prinde orbul, scoate-i ochii! Mi-au furat găinile, mi-au furat un topor, și un baros, care nici măcar nu era al meu, l-am luat de la cineva, împrumut, să spargă nepotu-meu niște lemne…”, mai spunea moș Gheorghe, în timp ce arăta reporterilor noștri locul din care i-au dispărut găinile.

Ce-i drept, există, la această dată, înregistrată o cerere pe „penal” la Postul de Poliție din Putineiu, cu numărul 438154/27.01.2020, dar suntem curioși când vor fi prinși cei care au înfăptuit infracțiunea de furt – obiectul cererii amintite.

Din păcate, la postul de poliție din Putineiu nu a fost de găsit nimeni, pentru detalii, la ora la care reporterii noștri s-au deplasat în comună, iar la telefon, am fost „expediați” simplu: „Avem purtător de cuvânt la IPJ, vorbiți acolo”, de parcă bietul purtător de cuvânt ar putea avea cunoștință de tot ceea ce se întâmplă în comuna amintită, sau în oricare altă localitate…

