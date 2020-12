Salariul mediu net pe economie a crescut cu 22 de lei în octombrie 2020 față de septembrie 2020, ajungând la 3.343 de lei. Cu toate acestea realitatea financiară demonstrează că mulți angajați sunt la limita subzistentei.



Salarii sub 2.000 de lei

Angajații cel mai prost plătiți din România lucrează în sectorul „Hoteluri și restaurante”. În septembrie 2020 aceștia câștigau un salariu mediu de 1.753 de lei, cu 80 de lei mai puțin, față de aceeași lună din 2019, în timp ce în luna octombrie au ajuns să câștige cu 33 de lei mai puțin decât în septembrie, salariul mediu ajungând la 1.720 de lei.

Evident principala vinovată este Pandemia mai ales că în acest domeniu, când vorbim despre beneficiu ne referim la un anumit sezon, nicidecum la întreg anul. De-a lungul ultimului an, remunerația cea mai consistentă a fost în decembrie, când a ajuns la 1.928 de lei.

Tot la un salariu sub 2.000 de lei se află și cei din sectorul de fabricare a articolelor de îmbrăcăminte, unde angajații din domeniu câștigau, în septembrie 2020, un salariu de 1.887 de lei, majorat față de aceeași perioadă a anului trecut cu 125 de lei, atunci fiind 1.762 de lei, dar diminuat față de luna septembrie, cu 17 lei.

Salarii ce depășesc 2.000 de lei

La salariile de peste 2.000 de lei, cel mai joasă remunerație este în „Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor”, unde, în septembrie, se plăteau 2.097 de lei. Acesta a crescut față de anul trecut cu 93 de lei, atunci fiind 2.004 lei. În octombrie, față de septembrie salariul mediu net pe această industrie s-a majorat cu 32 de lei.

Producția de mobilier este sectorul unde salariile concurează pentru ultimul loc cu cele din sectorul anterior menționat. Aici, septembrie le-a adus lucrătorilor o remunerație de 2.179 de lei, în timp ce anul trecut erau plătiți cu aproape 200 de lei mai puțin, media fiind de 1.987 de lei. În octombrie față de septembrie, salariul a mai crescut cu 54 de lei până la 2.233 de lei.

Salariile celor din industria alimentară au scăzut în ultimul an. Media de 2.221 de lei este printre cele mai mici din ultimele 13 luni în care INS a afișat salariile. Spre exemplu, cu un an în urmă (septembrie 2019 – septembrie 2020) un angajat din aceasta industrie câștiga 2.127 de lei, iar pe parcursul ultimul an, cea mai buna remunerație a avut-o în luna decembrie: 2.298 de lei, dar și lunile de vara au fost ceva mai generoase cu acești angajați.

Per total, în octombrie, fata de luna precedenta, salariile au crescut cu 32 de lei.

Cei mai bine plătiți angajați…

La polul opus se afla cei din „Extracția petrolului brut și a gazelor naturale” care în septembrie au câștigat 7.451 de lei, cu peste 400 de lei mai mult fata de aceeași lună din 2019, când aveau în un salariu de 7.018 lei.

Luna septembrie a fost ceva mai specială pentru ca de obicei, în această perioadă, angajații primesc bonusuri pentru Ziua Petrolistului. Iar dacă analizam evoluția remunerației de la o lună la alta, vom observa că față de septembrie, în octombrie salariul mediu net a scăzut cu 1.200 de lei, până la 6.251 de lei.

Și cei care trăiesc din fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului au fost bine remunerați.

Tot peste 7.000 de lei au câștigat și cei din IT. Aici, septembrie a venit cu salarii de 7.750 de lei, adică cu vreo 10% mai mari decât în septembrie trecut, când valoarea salariului era de 7.108 lei. Pe de alta parte, octombrie a venit cu o scădere a veniturilor de 76 de lei, adică undeva la 1%, până la 7.674 de lei.

Care sunt salariile în administrația publică

Administrația publică și apărarea, dar și asigurările sociale din sistemul public sunt domenii care au fost extrem de bine remunerate în ultimul an. Aici, pandemia nu prea s-a simțit, dacă ne uităm la fluctuația salariului pe ultimele 13 luni.

În luna septembrie, angajații din domeniul administrației publice câștigau 5.054 de lei, cu aproape 300 de lei mai mult decât aveau în urmă cu un an, când erau remunerați cu 4.769 de lei, iar octombrie le-a mai adus o majorare de 44 de lei.

Care este situația la nivelul județului Giurgiu

Și la nivelul județului, luna septembrie a anului 2020 a însemnat o creștere a câștigului salarial brut, dar și a celui net. Astfel, în luna septembrie 2020, câștigul brut a fost de 4.610 lei, cu 300 de lei mai mare față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce câștigul salarial brut a crescut, de la 2672 lei în luna septembrie 2019, la 2889, în luna septembrie a acestui an, însă a scăzut, față de luna august, cu 23 de lei.

Ca și la nivel național, cele mai mari câștiguri au rămas în domeniul serviciilor și agriculturii, unde luna septembrie a adus o medie de peste 4.000 de lei brut (4938 în agricultură și 4889 în servicii). La polul opus, industria și construcțiile au înregistrat doar 3977 lei, câștiguri brute, în septembrie 2020. Cea mai mare creștere, de peste o mie de lei, față de luna septembrie a anului 2019, s-a înregistrat în agricultură, iar cea mai mică, de puțin peste 100 de lei, în servicii. Aceeași diferență se înregistrează și la veniturile nete, agricultura marcând o diferență de o mie de lei în comparația lunilor septembrie 2019 cu septembrie 2020 (1931 lei în 2019 și 2936 lei în 2020), în timp ce serviciile au marcat o creștere a venitului brut, de doar 79 de lei (2817 lei – septembrie 2019, 2896 – septembrie 2020)

(Jurnal)