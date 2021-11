De mai bine de jumătate de secol, aproape 15 hectare de teren plantate cu nuci și măceși sunt îngrijite de familia Jinaru, ciobani din tată în fiu și oameni ai locului de tot atâta vreme.

Asta după ce bătrânul Jinaru a ajuns în comună, la celebra pe atunci, Stație de Cercetare Viniviticolă din comuna Greaca. La vremea stabilirii sale în localitate, bătrânul, în virtutea amiciției sale cu reprezentanții silviculturii giurgiuvene ale acelor timpuri, a primit zeci de puieți de nuci și altoaie de măceș pentru a stabiliza malurile de la ieșirea din localitate, către județul Călărași.

Însă democrația, rău înțeleasă de unii, a făcut ca munca de jumătate de secol a familiei Jinaru să fie aruncată, pur și simplu, la gunoi, din dorința unei îmbogățiri rapide….

Licitație „cu cântec”

Cu câteva luni în urmă, la Primăria Greaca s-a derulat o licitație, pentru atribuirea unui teren în suprafață de circa 8 ha, destinat ÎMPĂDURIRII! Povestea însă de aici începe! Cele 8 ha fac parte din suprafața îngrijită și ÎMPĂDURITĂ, cu ceva ani în urmă, de tatăl celui care a participat la licitație. Iată ce declară Traian Jinaru, urmașul celui care a înființat și îngrijit, în urmă cu circa jumătate de secol, plantațiile de pe malurile comunei Greaca:

„Situația stă în felul următor. Noi suntem aici de peste 40 de ani, când tata s-a stabilit aici. Tot terenul pe care îl vedeți aici a fost al Stațiunii, iar tata, fiind angajat acolo, avea grijă și de acest teren. După ce a ieșit tata la pensie, am preluat eu contractul lui…Dar, din păcate, Stațiunea a dat faliment, cum s-a întâmplat în multe cazuri în România, iar contractul expirat a fost preluat de Primărie. Anul acesta, Primăria a scos la licitație terenul. Eu în toată perioada am plătit chirie pe suprafață, atâta timp cât s-a putut. M-am înscris și eu la licitație, și am concurat cu alte două firme, pentru că terenul s-a împărțit în două parcele. Eu am licitat pe amândouă! Am dat suma cea mai mare, pe tronsonul pentru care v-am cerut ajutorul! Licitația a pornit de pe la 80 de euro, eu am licitat 210 euro. Particularitatea zonei este dată de faptul că acolo este o pădure înființată de mine și de tata, de acum 40 de ani… am făcut chiar și plantație de nuci acolo…Ce s-a făcut de fapt….Ca să câștige cine trebuia, s-a făcut un caiet de sarcini cu „dedicație”, în sensul că au introdus niște capitole la care eu obțineam un punctaj mai mic. Așa că m-au respins pe mine, cu oferta cea mai mare, de 210 euro, și au acceptat oferta contracandidatului meu, cu 90 de euro! Vă dați seama ce pierdere are Primăria, pe an? ” – ne spunea Traian Jinaru, care, de altfel, declara că a acționat în instanță pentru contestarea licitației.

„Se taie ca în codru”

Imediat ce s-a văzut „proprietar” pe noul teren, împădurit în proporție de 70 de procente, deși era declarat ca teren degradat, noul concesionar s-a apucat de treabă. Ca să împădurească, trebuia mai întâi să…defrișeze! Așa că, în câteva săptămâni, B.Ș, câștigătorul licitației, a scos din rădăcini zeci de copaci, ce se constituiau la momentul acela într-o veritabilă pădure (chiar și „spontană”, sau „uscată”, cum o declara acesta). Ba și mai mult, el a creat un LAC în toată regula, lăsând, fix, în mijloc…o salcie! Restul pomilor care au fost dezrădăcinați, indiferent că erau nuci, duzi sau corcoduși, au ajuns fie depozitate ca lemne de foc, fie în componența digului întocmit, ad-hoc, pentru crearea noului lac. Mai mult, la vizita noastră la fața locului, vineri, 12 noiembrie, utilajul de escavație și defrișare lucra de zor. Mai mult, cabluri folosite la dezrădăcinarea arborilor, aflate în zonă, erau ascunse, cumva, sub ramurile „uscate” ale copacilor doborâți.

„Păi ce să fac, dacă utilajul a doborât crengile…Erau uscați nucii ăia, la fel și restul copacilor…Dar dacă venea un vânt puternic, pe cine mai acuzați?” s-a apărat, fără a ne convinge, „câștigătorul” licitației.

De altfel, înainte ca reporterii noștri să pornească spre Greaca, primarul localității a fost contactat cu privire la situația defrișărilor din zona amintită, numai că acesta, fie nu știa cu adevărat nimic, fie că s-a făcut că nu știe.

„Nu se taie și nu s-a tăiat niciun nuc”, ar fi spus primarul Florentin Surduleasa. Numai că ceea ce reporterii noștri au găsit la fața locului, nu semăna deloc cu ceea ce știa domnul primar!

Uite nucul, nu e nucul! Dar e…lacul cu salcie la mijloc!

Ajunși la fața locului, reporterii noștri au găsit un teren ce părea desprins dintr-un film horror: zeci de crengi ce mascau trunchiuri de arbori smulse sau „rupte”, urme de utilaje mari ce ar fi trecut printre arborii plantați cu bună știință de foștii îngrijitori ai zonei, cabluri folosite pentru dezrădăcinarea arborilor, copaci căzuți pe jumătate ( pentru că cei care lucrau în zonă nu au mai apucat să îi doboare la pământ). Un peisaj dezolant, accentuat de un dig în care, bănuiește Traian Jinaru, ar fi ajuns trunchiurile nucilor și ale celorlalți arbori tăiați, dar și buturugile…Asta, pentru a nu se lăsa nicio urmă!

„Mă doare sufletul să văd cum își bate joc, una lume, de munca tatălui meu și a mea…Veți vedea pe hărțile din satelit că aici era o adevărată pădure, iar acum este decimată…”, mai spunea Traian Jinaru cu lacrimi în ochi.

„O fi abuz ce fac domnii ăștia”?

Aceasta este întrebarea care îl macină pe cel care a îngrijit, ani de zile, terenul, și căruia nu i s-a oferit nici măcar un minim drept de preempțiune pentru aceste 8 hectare, ca să nu mai punem la socoteală că acolo are construită și o căsuță. Mai mult, odată ce Traian Jinaru a acționat în instanță decizia de atribuire a terenului, normal ar fi fost ca acest contract să fie suspendat. Ori, deși pe rolul Tribunalului Giurgiu există dosarul nr. 879/122/2021, înregistrat încă din 28 mai 2021, iar până acum nu s-a pronunțat o sentință definitivă cu privire la anularea licitației, iată că acel contract se derulează, fără niciun fel de jenă. Mai mult, sunt încălcați termeni din caietul de sarcini, în sensul că se încalcă flagrant exact punctul legat de împădurire a zonei.

Ce spun autoritățile

Contactate de reprezentanții publicației noastre, autoritățile statului, implicate direct în această situație, au declarat, pe rând, că vor efectua controale cu privire la cele semnalate, urmând ca rezultatele să ne fie puse la dispoziție în perioada următoare.

Reprezentanții Direcției Agricole Județene Giurgiu spuneau că vor efectua controale cu privire la sesizările legate de tăierile sau defrișările de nuci din tarlaua amintită, urmând ca cei din Direcția Silvică, ai cărei reprezentanți nu au putut fi contactați până la momentul redactării materialului, să fie informați și eventual să dispună controale cu privire la situația din comuna Greaca.

Cu promisiunea că vom reveni aici, la Greaca, până când lucrurile se vor limpezi, vom încerca să contactăm atât reprezentanții Gărzii de Mediu cât și pe cei din Ministerul Agriculturii care au toate prerogativele de a se implica și de a rezolva această adevărată crimă la adresa mediului.

(Jurnal)