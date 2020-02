Deși de mai bine de un an o bună parte dintre serviciile DITL Giurgiu pot fi accesate și on line, apetitul contribuabililor giurgiuveni pentru aceste canale este unul extrem de mic!

”Degeaba anumite voci se plâng în spațiul public că administrațiile locale nu oferă servicii on line, pentru că iată la Giurgiu, oamenii în marea lor majoritate preferă să stea la coadă ca să obțină un document sau să plătească ceva!” a precizat directorul DITL Giurgiu, Laurențiu Țintea

În acest moment sunt posibile prin intermediul site-ului instituției (ditlgiurgiu.ro secțiunea Servicii Online) mai multe servicii pentru care în general nu este nevoie să te deplasezi la sediul instituției cum ar fi:

– Declararea numărului de persoane pentru Taxa de Habitat

– Declararea clădirilor nou construite aflate în proprietatea persoanelor fizice

– Declararea clădirilor rezidențiale/nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

– Declararea terenurilor aflate în proprietatea persoanelor fizice

– Restituiri amenzi, impozite, taxe judiciare de timbru persoane fizice

– Compensare obligații de plată între contribuabili diferite persoane fizice

– Declararea clădirilor nou construite aflate în proprietatea persoanelor juridice

– Declararea clădirilor rezidențiale/nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice

– Declararea terenurilor aflate în proprietatea persoanelor juridice

– Restituiri amenzi, impozite, taxe judiciare de timbru persoane juridice

– Compensare obligații de plată între contribuabili diferite persoane juridice

La acestea s-au adăugatrecent și serviciile on-line pentru declararea autovehiculelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

”Una dintre explicațiile pentru interesul scăzut al populației pentru servicii on line este vârsta și implicit reticența față de tehnologie a celor care apelează la serviciile noastre; De regulă pentru plăți vârsta medie depășește 50 – 55 de ani, iar pentru alte servicii este un pic mai mică, dar nu foarte mult. Pentru toți însă am o veste proastă sau aparent proastă… mai devreme sau mai târziu vom folosi exclusiv tehnologia în relația(de la distanță) cu administrația, iar pentru asta ar fi timpul să ne obișnuim cu ea!” a mai precizat Țintea.

De asemenea, în lucru se află și facilitatea ca orice contribuabil care are proprietăți sau domiciliul în Municipiul Giurgiu, să-și obțină singur documentele (semnate electronic) de la DITL Giurgiu, folosindu-se o aplicație dedicată (pentru telefon, tabletă sau PC) cu ajutorul căreia fiecare își va putea consulta în orice moment ROL-ul fiscal.

De asemenea, directorul DITL Giurgiu a făcut, succint, o prezentare a situației încasărilor, pe canale de plată, precum și a documentelor prelucrate sau emise de direcția pe care o conduce, pe parcursul anului trecut:

Structura încasărilor pe Canale de Plată

2019

– 18.306.592,00 Încasări Cash prin Casierii 54,7%

– 344.552,00 Ghișeul.ro 1,0%

– 1.783.883,00 Încasări cu cardul la Casieriile DITL 5,3%

– 13.060.942,96 Încasări prin transfer bancar (Ordine de Plată) 39,0%

– 33.495.969,96 Total

Documente prelucrate/emise de DITL Giurgiu

2019

– 8.929,00 Procese verbale de Amenzi 2,4%

– 1.711,00 Facturi Emise (contracte în care PMG este parte) 0,5%

– 173.576,00 Chitanțe (încasările prin Casierii) 47,4%

– 153.763,00 Decizii de Impunere 42,0%

– 630,00 Dosare de urmărire 0,2%

– 27.235,00 Documente primite/emise prin Registratură (altele decât cele de mai sus!) 7,4%

– 365.844,00 Total

Medie Zilnică 1.463

(Jurnal)