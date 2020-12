În aceste zile am fost vizitați la redacție de către inițiatorul Grupului ”Sufletiști în UK și Europa”, Daniel Iordache, care ne-a vorbit despre ultimile acțiuni întreprinse în folosul persoanelor cu probleme, din câteva căsuțe instituționalizate ale Municipiului Giurgiu.

”Am adus 100 de pachete cu dulciuri, la ”Complexul de Servicii Sociale” de pe str. 23 August ( subordonată DGASPC Giurgiu –n.red.), la Centrul ”Daniela” de pe șoseaua Oinac, la cei din Căsuța ”Soarele”, și alte două căsuțe…La Complexul de Servicii Sociale am adus în primul rând un laptop, o tabletă, 4 birouri cu scăunele destinate sălii de lecții on line a copiiilor, 5 dulapuri, și nu în ultimul rând o lampă UV pentru dezinfectarea încăperilor, gândindu-ne că este extrem de utilă în perioada aceasta de Pandemie – ne spunea Daniel Iordache. Suma tuturor cadourilor oferite cu generozitate de către grupul ”Sufletiștii…” a depășit o sută de milioane de lei vechi!

Inițiatorul Grupului ne mai spunea că nici de această dată nu au fost uitați bătrânii din căminul de la Mironești, oameni de care ar trebui să ne aducem mai des aminte , sprijinindu-i cu un gest de milostenie, cu un dar și mai ales cu un zâmbet și o vorbă caldă, care să le aline sufletul lor bolnav de singurătate.

Daniel Iordache ne mai spunea că prezența sa în această perioadă se adaugă vizitelor sale făcute în acest an, din lunile aprilie și august, atunci când, la fel ca și acum, persoanele găzduite de către Complexul de Servicii Sociale din Giurgiu s-au bucurat de darurile Grupului ”Sufletiștii din UK și Europa”…

Întrebat despre structura organizatorică actuală a Grupului, al cărui inițiator este, Daniel Iordache ne-a spus: Grupul a început să ia proporții , să se mărească încet, încet ca număr al membrilor săi. Și o parte a membrilor noștri au avut ca și aici probleme cu Coronavirusul, dar mulțumim lui Dumnezeu nimeni nu a avut de suferit vreo dramă …Toți și-au revenit. Eu am avut norocul că atunci când am venit, pe 17 decembrie, Anglia nu impunea măsuri draconice în acest sens, așa că m-am putut deplasa fără vreo problem. Voi vedea ce se va întâmpla de acum încolo…

Daniel ne mai spunea că din fericire membrii Grupului condus de el nu au avut niciun fel de probleme cu serviciul, cei ce lucrează ca angajați, în perioada de carantină din UK. În Anglia, noi am fost ajutați de stat. Ba chiar ni s-au oferit bani pe perioada de lokdawn. La trei luni am primit 80% din salariul pe care l-am avut pe ultimii trei ani. Vorbindu-ne despre colegii săi din Grup Daniel ne spunea: În toate aceste ultime luni ni s-au alăturat și alți membri, persoane de calitate , o parte a lor dețin chiar Companii, sau au diferite afaceri, mai mici sau mai mari…Cu această ocazie aș dori în mod deosebit să mulțumesc unor întreprinzătoare ce se ocupă cu realizarea de produse ”hand made” (aur, argint, parfumuri, aranjamente florale, obiecte tradiționale românești, obiecte personalizate etc), despre care noi am mai amintit și cu alte ocazii în ziarul dumneavoastră, persoane extrem de generoase care ne-au ajutat cu orice ocazie pentru a face daruri oamenilor îngrădiți de nevoi sociale.

Și evident vreau să mulțumesc tuturor românilor ce au afaceri pe întreg teritoriul Marii Britanii, respectiv giurgiuvenilor care muncesc sau sunt stabiliți în Europa și care ne-au sprijinit în misiunea noastră de a face viața mai frumoasă unor semeni de-ai noștri mai puțin norocoși – ne mai spunea Daniel Iordache, vizibil emoționat , de tot ceea ce trăise în aceste ultime zile la Giurgiu, împreună cu cei la care ajunseseră toate darurile românilor din Anglia.

Și ca un corolar al tuturor acestor eforturi el Grupului de Sufletiști, Daniel Iordache tocmai făcuse comandă miercuri la prânz de 5 torturi cu numele Grupului Sufletiștii din UK și Europa, alături de sigla acestora, ce urmau să ajungă la persoanele din cinci căsuțe instituționalizate ale Complexului de Servicii Sociale Giurgiu ( trei dintre el pentru persoane cu dizabilități).

Pentru gestul lor, pentru dragostea și generozitatea de care dau permanent dovadă , le urăm acestor adevărați Sufletiști, aflați departe de țară, un an 2021, cu sănătate și bucurii fără număr , asigurându-i de de admirația și recunoștința întregii comunități giurgiuvene .

( Florian Tincu)