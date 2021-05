După o pauză de un an și două luni în care sportul a lâncezit și s-a transformat în jocuri pe calculator – totul din cauza pandemiei – a sosit momentul resuscitării și al dezmorțiri fotbalului mic, al acelor competiții în care jucătorii se organizează și joacă doar de plăcere; și fac referire aici la Liga 4 și la Liga 5, plus competițiile de juniori, de asemenea acestea din urmă având de suferit din cauza unei pauze atât de lungi în care vârsta copiilor se schimbă rapid, iar pierderile de talente sunt destul de mari.

După semnalul dat de Ministerul Tineretului și Sportului, prin care competițiile de amatori se pot desfășura în anumite condiții, Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu a venit în întâmpinarea echipelor din județ cu invitația de a se organiza un campionat ad-joc, fără drept de promovare la Liga 3, dar cu drept de promovare de la Liga 5 la Liga 4. Campionatul va conta pentru desemnarea campioanei sezonului 2020-2021.

Au răspuns pozitiv la inițiativa AJF-ului un număr de 8 echipe la Liga 4 și 4 echipe la Liga 5, acestea fiind repartizate în două serii, pentru prima categorie și o serie pentru cea de a doua. Astfel, din zona de sud s-a format o grupă din echipele: S.C.M. Dunărea Giurgiu, A.S Spicul Izvoru, A.S. Voința Slobozia și A.S. Viitorul Vedea, iar in zona de centru au fost repartizate echipele: A.S. Real Colibași, A.S. Dunărea Oinacu, A.F.C. Victoria Adunații Copăceni și singura echipă din nordul județului, A.C.S. Maxima Hojbăia.

Din păcate echipe cu tradiție sau cu pretenții din județ au considerat sub nivelul lor valoric aceste jocuri sau nu au putut din motive financiare să participe in acest mini-campionat, și aici fac referire la A.S. Giganții Vărăști, F.C. Bolintin Vale, F.C. Bolintin Deal, ACS Mihai Vodă, C..S. Energia Remus, etc. Păcat!

Prima etapă a acestui minicampionat se va disputa duminică, 23 mai, după următorul program:

Pe terenul din Giurgiu, Dunărea Port: De la orele 15.30: S.C.M. Dunărea Giurgiu – A.S. Spicul Izvoru, iar de la orele 18.00: A.S. Viitorul Vedea – A.S. Voința Slobozia.

Pe terenul din Colibași:

Ora 15.30: A.S. Dunărea Oinacu – A.F.C. Victoria Adunații Copăceni

Ora 18.00: A.C.S. Maxima Hobaia – A.S. Real Colibași.

Tot duminică, dar de dimineață se vor juca meciurile din prima etapa a ligii 5 a:

Ora 11.00: A.C.S. Șoimii Ghizdaru – A.S. Omerta Stoenești

Ora 14.00: A.S. Inter 2019 Valea Dragului – A.S. Real Drăgăneasca

Echipele din cele două mini serii vor juca fiecare cu fiecare, iar cine se va clasa pe primul și al doilea loc vor juca semifinalele, urmând ca in finală să se stabilească campioana ediției 2020-2021 a Ligii a 4-a. În liga 5 va promova echipa de pe primul loc, în urma meciurilor disputate fiecare cu fiecare între cele 4 formații înscrise.

La toate jocurile se va respecta protocolul anti-Covid, jucătorii și oficialii urmând a fi testați înaintea fiecărui joc la care participă.