FOTBAL. Lotul echipei „CSM Dunărea 2020 Giurgiu” în ediția 2025-2026 din Liga a III-a, seria a 5-a

„Dunărea Giurgiu” va bifa, în această ediție 2025-2026, al treilea Campionat consecutiv în Liga a III-a, după cele din 2023-2024 și 2024-2025 , toate sub comanda profesorului Mirel Eugen Marin, care a promovat echipa în eșalonul trei din fotbalul Românesc, în ediția 20203-2024. De la Dunărea, între timp, au plecat jucătorii: Ungureanu, Popescu și Chiriac, în direcții necunoscute. Totodată la echipă au venit: Matei Tabarcea, Vlad Pleșca, Hasancan Erdogan, Luca Badea ( toți veniți de la „FC Player Academy”). Director și Managerul Clubului: Profesor Mirel Eugen Marin;

Lotul Dunării Giurgiu pentru ediția 2025-2026:

Portari: Octavian Stanciu, Oancea Pîrvan, Camara Amadou Jucători de câmp: Andrei Lobonț, Tony Constantin, Tiberiu Cazacu, Cosmin Irimia, Hasancan Erdogan, Sorin Mănăilă, Vlad Șerbănescu, Marinel Blaga, Andrei Marin, Cătălin Bălțat, Luca Badea, Vlad Pleșca, Denis Coman, Darius Marcu, Gavril Bucșă, Alexandru Ceaușu, Alin Florescu, Octavian Căvescu, Matei Tabarcea.

Pentru acest sezon, fotbaliștii giurgiuveni vor lucra alături de un staff format din : Antrenor principal – Bogdan Argeș Vintilă ; Antrenor secund: Constantin Bogdan ; Antrenor cu portarii: Cătălin Naipeanu ; Asistent Medical: Lucian Gheorghe; Maseur: Andrei Teodoreacu; Organizator de Competiții: Ionuț Ciurilă.

LA FIRUL IERBII:

După cum știm, „Dunărea Giurgiu” este o echipă cu istorie bogată în fotbalul județului Giurgiu, fiind una dintre cele mai titrate echipe din județul Giurgiu. Echipa a cochetat mulți ani cu Divizia C și Divizia B. Puțini știu că actualele culori ale clubului (alb – albastru) au fost alese de conducerea Șantierului Naval Giurgiu încă din anul 1948, odată cu înființarea echipei de fotbal Dunărea.

După desființarea echipei „Aquila Giurgiu”, în anul 1948, majoritatea jucătorilor de la Aquila au trecut la nou înființata „Dunărea Giurgiu”. Mulți fotbaliști de la echipa navaliștilor giurgiuveni au îmbrăcat tricourile unor cluburi cu tradiție în fotbalul românesc din Divizia A: Dinamo București, Rapid București, Steaua București, Petrolul Ploiești, Farul Constanța, UTA, Dinamo Bacău, CS Tîrgoviște, CSM Bacău, unii dintre ei au ajuns să evolueze chiar pentru Naționala României, cum au fost Constantin Năsturescu (Bebe), Narcis Coman și Gino Iorgulescu.

(Costel Spînu)