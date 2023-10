FOTBAL. Liga a V-a, etapa a 10-a / Două derby-uri, la Mihai Bravu și la Crevedia Mare

⚽ PROGRAMUL ETAPEI A 10-A, LIGA A V-A, SERIA NORD, ORA 14.30 Etapa de duminică ne oferă o întâlnire de ”gradul zero”, în această serie, referindu-ne la meciul AS Crevedia Mare vs Olimpia Mîrșa. Cele două echipe ocupă locurile 2 și 3, ale clasamentului, fiind despărțite doar de 2 puncte! O întâlnire interesantă se joacă și la Mihai Vodă, acolo unde echipa locală ACS, primește vizita celor de la Stejarul Bulbucata, o partidă în care, putem spune că cele două echipe se află într-o mare suferință de puncte. ACS Mihai Vodă – Stejarul Bulbucata AFC Tîntava 2 – Viitorul Goleasca AS Iepurești – Unirea Cosoba Tineretul Vadul Lat – Progresul Palanca ASFC Podișor – Zmeii Ogrezeni 2 Speranța Săbăreni – Roneda Naipu CS Pădureni – CS Buturugeni AS Crevedia Mare – Olimpia Mîrșa (Costel Spînu)