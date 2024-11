Vineri, 1 noiembrie 2024, de la ora 14:00, echipa Dunărea Giurgiu a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Vediţa Coloneşti, într-un meci din etapa a 10-a, prima a returului Ligii a III-a din Seria a 4-a.

Oaspeții au deblocat tabela de marcaj în minutul 25, după ce Dragoș Gheorghe ,a trasformat un penalty, iar gazdele au egalat abia în minutul 75, prin Mizdrescu.

În minutul 42 , Aboubacar Compaore s-a accidentat grav. A fost nevoie de intervenția Ambulanței pe teren, partida fiind întreruptă minute bune de joc…

În minutul 62 , giurgiuveanul Andrei Lobonț a fost eliminat (roșu direct) de arbitrul partidei, după un duel dur cu un adversar. Măsura a fost însă una drastică luată de arbitrul Ghiureș Andrei Alexandru (Târgovişte – Dâmboviţa). în condițiile în care fundașul nostru a atins mingea.

„Sunt mulțumit de rezultat în condițile în care am evoluat în zece oameni. Un meci de luptă, cum anticipam. Eu cred că am pierdut două puncte din cauza modului în care am gestionat unele momente ale jocului. Sunt bucuros că am rămas pe locul patru, ce duce în play off, la două puncte în față de Vediţa Coloneşti” – a declarat imediat după meci, prof. Marin Mirel, director și manager al echipei Dunărea Giurgiu.

Așa cum preciza prof. Marin Mirel, în urma acestui rezultat giurgiuvenii păstrează locul patru în clasament (ultimul ce duce în play off),la două puncte de Vedița Colonești, locul 5.

În etapa viitoare „Dunărea Giurgiu” va juca, în deplasare, la Petrolul Potcoava, vineri, 8 noiembrie 2024, de la ora14:00.

Echipe folosite în teren