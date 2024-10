FOTBAL – Liga a III-a: „Dunărea Giurgiu”, victorie la limită cu „AF Progresul  Spartac” 2-1 (1-1). Rezultate/ Clasament/ Program etapa viitoare.

Vineri și sâmbătă,25 și 26 octombrie, a fost programată etapa a 9-a, ultima din turul Ligii a III-a. Nu va fi, însă și ultima din acest an. Se va juca în acest eșalon până pe 7 decembrie. În acestă etapă a turului sezonului regulat a campionatului Ligii a III-a, seria 4-a, „Dunărea Giurgiu” a întâlnit vineri, 25 octombrie, pe Stadionul Astra din Giurgiu, acolo unde îşi susţine meciurile de pe teren propriu, pe „AF Progresul Spartac București”. „Dunărea Giurgiu” nu şi-a mai permis paşi greşiţi şi a învin-o pe „AF Progresul Spartac” la limptă, cu 2 – 1 (1 -1), la capătul unei partide echilibrate. „Dunărea Giurgiu” a câştigat meritat, prin golurile marcate de Costache min.32, Parfeon min. 68 (autogol), respectiv Mitrică min. 36. Victoria obținută cu „Progresul Spartac București” nu a fost cu siguranță o mare surpriză, dar cele trei puncte erau absolut necesare, atât pentru moralul jucătorilorf, cât și pentru lupta în play-off , cu atât mai mult cu cât pentru Dunărea urmează două partide dificile: acasă cu „ACS Vediţa Coloneşti” (locul 5 în clasament) și, în deplasare, la „CSO Petrolul Potcoava” (locul 8). „Băieţii au făcut un meci bun.Sunt foarte bucuros că am câştigat meciul, era foarte important să obţinem cele trei puncte şi e drept că am ratat câteva ocazii. A fost o partidă foarte importantă din punctul meu de vedere, pentru că în acest tur de campionat nu am pierdut acasă. Un meci greu, cu o echipă bine pusă la punct, pregătită pentru acest joc, ambiţioasă să ne bată ”, ne- a declarat, la finalul meciului, prof.Mirel Marin, director și managerul celor de la Dunărea. Următorul meci, din prima etapă a returului, „Dunărea Giurgiu” îl va juca acasă, vineri,1 noiembrie, de la ora 14.00 cu „ACS Vediţa Coloneşti” . Echipe folosite DUNĂREA: Stanciu – Pitulice, Mitrea, Lobonț – Costache, Mănăilă, T. Constantin, Mizdrescu, Compaore – Șerbănescu, M. Coșeru. Antrenor: Andrei NEMȚESCU. Au mai evoluat: Pascu, Bălăceanu, Văduva și Leon.

PROGRESUL SPARTAC: Ciontoș – S. Radu, Calea, Parfeon – Firtinescu, Iordan, A. Grigore, Mitrică, Geană – Tong, A. Matei. Antrenor: Andrei ERIMIA. Au mai evoluat: Stîngă, I. Costea, Ohaci și M. Dinu.

