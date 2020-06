România nu mai este ţara cu cea mai mare rată a inflaţiei din Uniunea Europeană, a scris, luni ministrul Finanţelor, Florin Cîţu pe pagina sa de Facebook.

Conform datelor Eurostat, cele mai ridicate rate anuale ale inflaţiei din UE au fost înregistrate luna trecută în Cehia (3,3%), Polonia (2,9%), Ungaria (2,5%) şi România (2,3%).

„PSD a ţinut voit trei ani de zile Romania în topul ruşinii în UE. În guvernarea socialistă România a avut cea mai mare rata a inflaţiei din UE, lună de lună. Trei ani la rând. PSD a crescut voit rata inflaţiei de la 0% la peste 5% pe an. Rata inflaţiei mare şi imprevizibilă îi afectează pe românii cu venituri mici. Trei ani de zile PSD a avut o politica premeditată, de a creşte rata inflaţiei care i-a lovit tocmai pe românii cu venituri mici. Am promis că scoatem România din topul ruşinii şi am reuşit”, a afirmat Cîţu.

Datele Eurostat arată că, în aprilie comparativ cu situaţia din luna martie, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 26 de state membre, inclusiv în România, unde rata anuală a inflaţiei a scăzut până la 2,3% în luna aprilie, de la 2,7% în luna martie. În Uniunea Europeană, rata anuală a inflaţiei a coborât până la 0,7%, de la 1,2% în luna precedentă. AGERPRES