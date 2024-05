Enache Silviu Gabriel este candidatul PUSL Giurgiu, pentru funcția de consilier al municipiului Giurgiu!

A venit timpul să ne implicăm! Mă numesc Enache Silviu Gabriel, am locuit și locuiesc în Municipiul Giurgiu drept pentru care m-am hotărât să mă alătur echipei PUSL și voi candida pentru funcția de consilier al Municipiului Giurgiu. În prezent sunt pensionar din sistemul militar, cu o vechime de 30 de ani în organizarea și asigurarea Logistică. Am 49 se ani și consider că fiecare dintre noi trebuie sa participăm activ la reactivarea și îmbunătățirea stării de fapt a orașului si județului nostru. Consider că pot contribui cu experienta mea la îmbunătățirea vieții giurgiuvenilor. Vă cer susținerea pentru a realiza împreună lucruri durabile atât pentru noi cât si pentru tinerii noștri, pentru a reașeza orașul si județul nostru pe harta economică a țării. Accept orice propunere viabila, orice alăturare si implicare alături de mine si echipa din care fac parte. Dau încrederea mea doamnei Liliana Ciobanu considerând că experiența dumneaei în viața economică, politică și socială a orașului în ultimii ani o recomandă pentru funcția de primar, ar fi pentru prima dată când giurgiuvenii aleg o femeie in această funcție. Știm cu toții și trebuie să recunoaștem că femeile sunt cele care gospodăresc casa, îngrijesc copiii și drămuiesc cheltuielile. Avem o șansă împreună dacă ne alăturam cât mai mulți acestui proiect, implicați-vă alături de mine! Pe 9 iunie votați PUSL! Cu respect și onoare! Silviu Enache. Cod Mandatar Financiar coordonator: 21240113