Elevii din clasele I-XII vor fi obligați să aibă un portofoliu personal pentru alegerea carierei: Un nou instrument pentru orientarea vocațională

Începând cu noul an școlar, elevii din România, de la clasa I până la clasa a XII-a, vor fi obligați să dețină un portofoliu personal pentru alegerea carierei, conform noilor reglementări introduse de Ministerul Educației. Această măsură face parte dintr-un efort mai amplu de a îmbunătăți orientarea vocațională și de a pregăti elevii pentru deciziile esențiale privind viitorul lor profesional. Portofoliul personal pentru alegerea carierei va include o serie de documente și informații menite să reflecte evoluția educațională și interesele profesionale ale fiecărui elev. Printre acestea se numără fișe de autoevaluare, rapoarte de progres școlar, recomandări de la profesori, activități extracurriculare și planuri de carieră pe termen scurt, mediu și lung. Scopul principal al acestui portofoliu este de a oferi elevilor un instrument personalizat care să îi ajute să își înțeleagă mai bine aptitudinile și interesele, facilitând astfel procesul de luare a deciziilor privind traseul educațional și profesional. Portofoliul va fi gestionat de diriginți și consilierii școlari, care vor colabora cu elevii pentru dezvoltarea și actualizarea acestuia. În plus, școlile vor integra activități specifice de orientare profesională în curriculum, astfel încât elevii să fie ghidați corespunzător în completarea și utilizarea portofoliului. Această inițiativă are drept obiectiv să pregătească mai bine elevii pentru piața muncii și să reducă discrepanțele dintre competențele dobândite în școală și cerințele angajatorilor. Portofoliul personal va oferi elevilor o modalitate structurată de a-și evalua progresul și de a face alegeri informate privind viitoarea lor carieră. „Este un pas important pentru a sprijini elevii să-și descopere abilitățile și să își planifice mai bine viitorul profesional. Portofoliul va deveni un instrument esențial în orientarea vocațională, permițând fiecărui elev să își construiască drumul către cariera dorită”, a declarat un reprezentant al Inspectoratului Județean Giurgiu. Implementarea portofoliului personal pentru alegerea carierei marchează un nou capitol în educația românească, punând un accent mai mare pe orientarea profesională și pe dezvoltarea personală a elevilor. Rămâne de văzut cum va fi primit acest nou instrument de către elevi, profesori și părinți, dar este clar că Ministerul Educației își propune să aducă o schimbare pozitivă în modul în care tinerii își planifică viitorul. (Carmen JIPA)