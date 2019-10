Așa cum ne spunea de curând directorul Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic (DJTADJCT) Giurgiu, ing. Marius Olteanu, Consiliul Județean a achiziționat, în cadrul proiectului „Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T” (Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), cod proiect ROBG-418, o serie de utilaje pentru modernizarea drumurilor.

„Este vorba despre un cilindru vibrocompactor tandem marca HAMM, model HD+110Ivv, a cărui valoare este de 473.639,04 lei, un finisor asfalt marca VOGELE model S1800-3i, valoare – 1.399.440 lei, instalație de bătut stâlpi marca HRE-L model GAYK, valoare 209.437, 62 lei, trei autobasculante 8×4 cu echipament de deszăpezire, a căror valoare este de 738.320 lei fiecare.

Dacă este să facem un calcul al valorii tuturor utilajelor achiziționate, aceasta ar fi de aproape 4,3 milioane lei. Pentru noi, acest lucru nu poate decât să reprezinte un succes, pentru că vom putea efectua lucrări de o mult mai bună calitate, și la standarde mult mai înalte. Aceste utilaje ne vor fi necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere periodică pe timp de vară, pe drumurile județene”, a mai precizat directorul DJTADJCT Giurgiu.

Nu înainte de a încheia discuția cu noi, Marius Olteanu a mai ținut să precizeze faptul că toate utilajele achiziționate prin acest proiect sunt fabricație 2019, fiind printre cele mai moderne din linia lor.

Toate utilajele menționate urmează a fi transmise, prin hotărârea consilierilor județeni, în folosință gratuită direcției conduse de ing. Marius Olteanu, acest lucru urmând să se întâmple luni, 7 octombrie, când va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Giurgiu.

(Jurnal)