Fostul premier social-democrat, Viorica Dăncilă, proaspăt demisă din toate funcțiile de conducere pe care le deținea în Partidul Social Democrat, își pregătește revenirea pe scena politică. Și nu oricum, ci pe listele de viitori parlamentari ai partidului, unele zvonuri vehiculate susținând chiar că aceasta ar fi agreată pentru un loc de senator…de Giurgiu!

Prezentă într-un studio de televiziune, Viorica Dăncilă a făcut o serie de declarații care infirmă, cel puțin pentru moment, primele știri care o aveau în vizor. Mai mult, printre subiectele abordate a fost și cel legat de eventuala putere pe care o mai are fostul președinte, Liviu Dragnea, dar și care sunt relațiile dintre Viorica Dăncilă și Paul Stănescu, știute fiind afirmațiile acestuia din urmă, că „va avea, într-un fel sau altul, grijă de Viorica Dăncilă”:

„Viorica Dăncilă trebuie să se afle pe listele de parlamentare, având în vedere experiența pe care am avut-o ca europarlamentar, deci experiență într-un for legislativ. Cei din teritoriu mă vor, în mod special, pe aceste liste!

Nu am vorbit de conducerea centrală, ci de județul Teleorman. Refuz să cred că la nivel central cineva păstrează legătura cu Liviu Dragnea. Eu cred că el nu mai are vreun cuvânt de spus în PSD, și tocmai prezența mea pe liste va arăta că Liviu Dragnea nu mai are nicio influență asupra PSD.

Nu am mai discutat cu el (nr Paul Stănescu), am avut o relație de prietenie cu Paul Stănescu, Paul Stănescu a făcut parte din guvernul pe care l-am condus, este un om cu experiență, vechi în partid. Am încredere că va lua o decizie bună.

Exclus să îl dau afară pe Paul Stănescu, bineînțeles că există oameni care merg cu tot felul de informații către liderii partidului, sunt oameni care vor să acceadă în anumite funcții, care vor să câștige bunăvoința unor lideri, este exclus să îl dau afară, este și logic. Eram în plină campanie electorală nu puteam să dau afară oameni care au obținut rezultate foarte bune pentru partid.

Să nu uităm că atunci când Liviu Dragnea a vrut să îl schimbe pe Paul Stănescu din Guvern, să nu mai fie ministrul dezvoltării regionale, am fost singura care m-am opus. Nu s-a produs nicio ruptură, este normal să existe păreri contradictorii”, a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebată de moderatorul emisiunii dacă sunt adevărate zvonurile legate de eventuale discuții pe care fostul premier le-ar fi avut cu președintele Klaus Iohannis, sau despre înțelegeri cu privire la candidatura și lupta electorală din 2019 (alegerile prezidențiale), Dăncilă a afirmat:

„Există foarte multe zvonuri, esențial este să vorbim despre lucruri reale. Era ultima preocupare a președintelui să discute cu Viorica Dăncilă despre cine va candida la PSD sau să candidez la prezidențiale. Nu am avut niciodată o discuție cu președintele României legat de acest lucru.

Probabil că Paul Stănescu a fost dezinformat. De altfel, prin toată activitatea pe care am desfășurat-o, prin campania pe care am desfășurat-o prin faptul că am încercat să merg aproape în toate județele pentru a vorbi despre PSD și pentru a obține intrarea în turul 2 al prezidențialelor și a depăși cu mult USR-ul arată că de fapt nu a existat nicio înțelegere”.

(Jurnal)