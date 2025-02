Drogul ursuleților roz, un fake news care i-a pus pe jar pe părinții copiilor…

Conform aceleiași știri, drogul se prezenta sub formă de ursuleți roz, comestibili! În realitate, este vorba despre un grosolan „fake news”! Autoritățile au transmis că e o informație falsă, răspândită nu doar la noi, ci în toată lumea. Care este adevărul despre noul drog… Consumul de droguri în rândul tinerilor, este un fenomen scăpat de sub control în România. Conștienți de acest lucru, cei mai mulți dintre părinți sunt speriați că tentați, copiii lor ar putea deveni consumatori ai acestei substanțe interzise. În acest context o astfel de informație i-a pus imediat pe jar. Avertismentul a fost lansat pe grupurile de WhatsApp din țară și s-a răspândit rapid. Mesajul prezenta un nou drog, sub formă de ursuleți roz sau alte forme, care a ajuns în școlile din țară și că ar fi consumat de elevi. În realitate însă, este vorba despre o dezinformare masivă, după cum transmit autoritățile. Drogul nu ar exista, iar mesajul ar fi unul care circulă de mai mulți ani nu doar în țara noastră, ci și pe plan internațional. „Este un fake news care tot apare din 2007. De data aceasta a apărut în urmă cu trei zile în Marea Britanie. Pot părea jeleuri. În cadrul cursurilor pe care le-am avut cu cadrele didactice, le-am atras atenţia că se pot prezenta şi sub aceste forme, însă în România în acest moment nu sunt prezente în şcoli”, a declarat Ramona Dabija, şefa Agenției Naționale Antidrog, potrivit observatornews.ro.

foto: adevărul.ro