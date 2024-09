Discursul primarului din Daia la deschiderea noului an școlar: Investiții majore în educație și tehnologie la Școala Gimnazială Nr. 1

Ieri, la Școala Gimnazială Nr. 1 Daia, a sunat clopoțelul, marcând începutul unui nou an școlar plin de entuziasm și promisiuni pentru viitor. Primarul comunei, Adrian Florin Serban, alături de cadrele didactice, părinți și elevi, a subliniat importanța educației moderne și investițiile realizate pentru a oferi elevilor cele mai bune condiții de învățare. Primarul comunei, a anunțat cu mândrie că toate sălile de clasă au fost renovate și dotate cu mobilier nou, creat special pentru a oferi un mediu prietenos și funcțional. „Ne dorim ca fiecare elev să învețe într-un spațiu primitor, care să îl inspire și să îi ofere liniștea necesară pentru a se concentra asupra studiilor”, a declarat edilul. Pe lângă modernizarea sălilor de clasă, școala a fost dotată cu echipamente tehnologice performante. Table inteligente, laptopuri și videoproiectoare sunt doar câteva dintre noile achiziții care vor transforma lecțiile într-o experiență interactivă și captivantă. Adrian Florin Serban a subliniat importanța acestor investiții în tehnologie, afirmând că „elevii vor avea ocazia să exploreze metodele de învățare digitală, esențiale pentru viitorul lor.” În discursul său, primarul a mulțumit părinților pentru încrederea acordată și a asigurat că școala va continua să ofere un mediu sigur și stimulant pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. „Vom face tot posibilul să oferim copiilor cele mai bune condiții, atât pe plan educațional, cât și în ceea ce privește siguranța și confortul” a promis el. Evenimentul a marcat începutul unui an plin de provocări, dar și de oportunități pentru elevii din Daia, care vor beneficia de cele mai noi tehnologii și de un mediu educațional modernizat. Primarul și-a încheiat discursul urând succes tuturor elevilor și cadrelor didactice în noul an școlar, exprimându-și încrederea că, împreună, vor transforma educația din Daia într-un exemplu de succes. (Jurnal)